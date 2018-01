Flyselskaber tøver med at tilbyde flere afgange til Berlin Lukningen af Air Berlin gav et bortfald af fire daglige afgange mellem København og Berlin. Der er endnu ikke kommetsamme antal nye afgange.

Der er færre flyafgange fra København til Berlin i dag, end der var i efteråret, og det er ikke sikkert, at flyselskaberne vil opruste til det gamle niveau.

Nedgangen skyldes, at Air Berlin lukkede i slutningen af 2017. De havde fire daglige afgange fra København, men allerede i november sidste år kunne Politiken citere branchekendere for, at der muligvis var for mange afgange til Berlin. Det sagde bl.a. direktør Ole Stouby fra rejsesøgemaskinen Travelmarket.

SAS har ikke planer om at overtage Air Berlins flyvninger:

»Vi afventer slotsituationen (start- og landingstilladelser, red.) lige nu i Tegel-lufthavnen i Berlin. Der er en begrænset slotkapacitet i Tegel, så vi har ikke mulighed for at flyve mere eller på andre tidspunkter lige nu. EasyJet har købt AirBerlins slots, som ikke er tilgængelige for os. Der er generelt en overkapacitet i markedet – nu og også inden Air Berlins lukning. Derfor er der stadig hård konkurrence på ruten, og den kan fremadrettet også blive endnu hårdere«, siger Mariam Skovfoged, pressechef i SAS.

Norwegian har typisk to direkte daglige flyvninger fra København til Schönefeld.

EasyJet sidder hårdt på Tegel

EasyJet har benyttet overtagelsen af Air Berlins slottider til nu også at flyve fra Berlins Tegel-lufthavn til København. Hidtil har EasyJet udelukkende fløjet til og fra Schönefeld-lufthavnen syd for Berlin. Tegel ligger nordvest for det centrale Berlin, og det kan være hurtigere at komme ind til centrum af Berlin fra Tegel end fra Schönefeld; naturligvis afhængig af hvor man skal hen. Der går bus fra Tegel til centrum, mens man skal med tog fra Schönefeld. På det seneste er der dog ændret på ruten for S9-toget fra Schönefeld, så det tager en direkte rute fra lufthavnen til f.eks. Alexanderplatz og Hauptbahnhof. Tidligere krævede det et togskifte undervejs på Ostkreuz.

Jokeren på Berlin-ruterne er det tyske lavprisselskab Eurowings. De meddelte i efteråret, at de ville flyve direkte mellem København og Berlin fra i mandags. Det er bare ikke sket. Hvis man på Eurowings’ hjemmeside booker en flyvning fra København og Berlin, kommer man til at flyve via Düsseldorf, og så tager turen omkring seks timer, hvor den direkte flyvning klares på en time.

Politiken har kontaktet Eurowings for at høre om udsigterne for en direkte rute mellem København og Berlin. Eurowings svarer gennem sin presseafdeling, at ruten er på planlægningsstadiet, men på grund af den dynamiske situation på flymarkedet er det umuligt for selskabet at give yderligere detaljer på dette tidspunkt.

Eurowings’ nye direkte rute mellem København til Düsseldorf er startet 15. januar. Den rute hørte tidligere til hos Air Berlin.