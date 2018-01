New York vil satse på mere sikre cykelstier Dermed kører New York i sporet af London, hvor der flere steder i gadebilledet er kommet nye cykelstier.

Cyklister i New York slipper nu for at kæmpe med bilisterne om plads på asfalten – i hvert fald i enkelte områder af storbyen, skriver New York Times.

I de seneste år er en del cyklister blevet dræbt i trafikken, og det har fået New Yorks bystyre til at begynde arbejdet med sikre cykelstier, der går på tværs af Manhattan Midtown.

Her skal der bygges cykelstier, hvor der er fortov på den ene side og parkeringspladser til biler på den anden. Dermed skulle man undgå nærkontakt mellem de forskellige grupper af trafikanter, som man ser på billedet her til artiklen. Det er taget på 42nd Street i New York. De nye cykelstier vil gå fra East River til Hudson River. De bliver bygget på 26th Street i østlig retning og på 29th Street i vestlig retning.

Desuden skal der etableres endnu to tværgående cykelstier. De skal etableres omkring Central Park, men den nøjagtige rute er endnu ikke fastlagt. Desuden skal der komme nye cykelstier længere mod syd ved 13th Street.

De lokale beboere er dog ikke ubetinget tilhængere af flere cykelstier. De føler sig truet af cyklisterne, fordi de kører for hurtigt, de kører over for rødt lys og i den forkerte retning på steder med ensretning.

Denne kritik videregives af New York Times, som også skriver, at New York oplever en kolossal vækst i antallet af cyklister. Biltrafikken er håbløst tætpakket, og undergrundsbanen kører for uregelmæssigt; punkter, New York Times nævner som årsag til væksten. Folk bruger enten deres egne cykler eller hopper på bycyklen Citi Bike.

Fem dødsfald i år

Det har sat gang i arbejdet med de sikre cykelstier, at fem cyklister blev dræbt sidste år i Manhattan Midtown.

Én af dem kørte på en Citi Bike, og det var første dødsfald på bycyklerne, der havde premiere i 2013, og som bruges på omkring 40.000 cykelture om dagen i New York.

London er en by med samme ambitioner og problemer som New York. Cykeltrafikken vokser, men det er meget svært at skabe plads til sikre cykelstier.

Derfor har man i London nu etableret en sikker cykelsti ved Blackfriars Bridge. Den har to baner – til cykeltrafik i hver retning – og den er adskilt fra bilernes vejbaner med barrierer, som man ikke bare kan køre over.

Cykelstien leder ind mod centrum, men holder hurtigt op igen, og så er cyklisterne igen nødt til at dele vejbanen med busser, taxier og andre køretøjer.

Nogle steder er der malet felter på vejbanen, som skal være reserveret cyklister, men det har busser, taxier og andre biler ofte svært ved at respektere. Dermed kommer det til nærkontakt mellem bløde og hårde trafikanter.