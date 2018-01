Hoteltjek: Her bor du omgivet af vin, øl og marihuana I byen Hopland to timers kørsel nord for San Francisco bor kun 900 indbyggere, men mange har rødder i hippietiden og sværger til økologi og andre gode sager.

To timers kørsel nord for San Francisco skærer den berømte Highway 101 gennem den lille by Hopland med kun 950 indbyggere. Byen har stort set kun vinsmagningssteder, ølbarer og potudsalg.

Hotel Piazza de Campovida Piazza de Campovida, 13441 South, Highway 101, Hopland, Californien, USA Godt: Hippiestemning Lækker mad Gode vine Skidt: Meget lille by

Foto: Poul Husted I byen Hopland kan man købe lidt af hvert bl.a. cannabis.

Medicinsk marihuana har været lovligt i Californien siden 1996, og nu kan man også nyde det for fornøjelsens skyld.

Efter The Summer of Love i 1967 flyttede mange hippier fra San Francisco nordpå til Mendocino County, som Hopland er en del af.

Hippiekulturen har sat sit præg på området, og de gamle hippier får æren for, at her nu produceres økologiske og biodynamiske vine samt naturvine og andre økologiske produkter.

På Hotel Piazza de Campovida kan gæsterne også nyde både vin og øl. Om de indtager den tredje substans, skal være usagt, men vi holdt os til vinen.

Beliggenhed: Piazza de Campovida ligger i et naturskønt område og er et godt overnatningssted, hvis man er på vej til Redwood Nationalpark i Nordcalifornien.

Byen Hopland har ikke de store attraktioner ud over vin, øl og marihuana, men der er en sjov og munter stemning – måske meget naturligt er Hopland ideelt placeret til at udforske vingårdene i Mendocino.

Indretning: Der er syv værelser kaldet suiter. Alle suiter har en balkon, og badeværelset i nummer 203 har et stort brusebad og jacuzzi med plads til to. Foruden en dejlig hyggekrog med to sofaer og pejs har værelset også en bar.

Foto: Poul Husted Suite 203 er et lækkert overnatningssted, også selv om hotellet planlægger at fjerne suitens bar.

Ejeren, Gary Breen, vil dog fjerne baren, for »gæsterne skal ikke blive hængende i suiterne, men komme ned i fælleslokalerne og lære hinanden at kende.

Af samme årsag bliver der heller ikke tv på værelserne i det hotel, jeg er ved at indrette i den gamle diligencestation fra 1890 her ved siden af. Til gengæld opfører vi en spa, en stor veranda og et svømmebassin mellem de to hoteller«.

Faciliteter og service: Gary Breen er ikke kun hotelejer, men også vinmager. Han ejer vingården, som også bærer navnet Campovida. Da vi hører, at hotellet samme aften afholder en ’vinmagerens middag’, booker vi straks to pladser.

Foto: Poul Husted Vinmiddagene på Piazza de Campovida er en fornøjelig affære, hvor man møder lokale vinfolk og -entusiaster.

Gary Breen deltager selv i middagen, men det er vinmager Adam Johnson, der fører ordet:

»Oprindelig ville jeg være tandlæge, men min bror arbejdede på en vingård, og det inspirerede mig. På Campovida producerer vi hvert år 4.000 kasser økologiske og biodynamiske vine«.