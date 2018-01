Rejsebureau gør det muligt at booke solstole på forhånd Spies vil teste om booking af solstole hjemmefra kan være med til at løse konflikter ved poolen.

Det er en af den slags charterferie-trakasserier, der kan afstedkomme ulmende poolkonflikter, tænders gnidsel i sengen om aftenen samt mishagsytringer og ond skulen ved morgenmadsbuffetten.

For det er ikke en decideret hyggespreder, når gæster på hotellerne sydpå står tidligt op for at spærre de bedste solsenge ved poolen med deres håndklæder.

Det fik i 2016 rejsebureauet Star Tour - i dag TUI - til at forsøge sig med at rydde alle håndklæder fra solstole, der ikke havde været benyttet i 30 minutter.

Og nu vil et andet rejsebureau, Spies, teste muligheden for, at gæsterne på to af selskabets egne hoteller, Sunprime Atlantic View på Gran Canaria og Sentido Buganvilla Hotel & Spa på Fuerteventura, hjemmefra kan booke en fast solstol under hele opholdet.

»Vi gør det for at se om det kan afhjælpe problemet. Vi har mange kunder, der skriver til os, fordi de synes, at det (spærring af solstole med håndklæder, red.) er irriterende. Desværre«, forklarer produktchef hos Spies, Carlos Cebrian.

Forsøget begynder i slutningen af februar, hvor gæsterne inden afrejse får mulighed for at booke en udvalgt gruppe af solstole. Lidt ligesom når man skal vælge sæder i en biografsal. Spies giver også mulighed for, at gæsterne kan se, hvor solen vil ramme de forskellige solstole. Booking af en solstol koster et engangsbeløb af 25 euro (cirka 185 kroner) - uanset længden på ferien.

TUI afventer

Pressechef hos TUI, Christian Grandjean, fortæller til Politiken, at selskabet ikke for nærværende har planer om at følge Spies' eksempel. Selskabet holder sig til at fjerne håndklæder fra solstole, der ikke bliver brugt, for det fungerer tilsyneladende godt.

Ifølge Spies' Carlos Cebrian fungerer det system »rimeligt« på en række af Spies' hoteller, men selskabet vil altså gerne gå et skridt videre for at løse problemet. Derfor tester Spies nu forhåndsbooking af solstole.

Carlos Cebrian fortæller, at håndklædespærring af solstole har været et voksende problem de sidste mange år. Blandt andet fordi chartergæster i dag hellere vil ligge ved poolen end ved stranden. Blandt andet fordi all inclusive-konceptet på hotellerne er blevet en stor succes og fordi langt flere børnefamilier booker charterrejser - og børnene vil gerne være tæt på poolen.

Bliver den kommende solstolsbooking en succes vil Spies udbrede konceptet til yderligere 30 hoteller i sommer. Spies vil nemt kunne styre systemet på de hoteller, som selskabet selv ejer 100 procent.

På hoteller, hvor Spies ikke er ejeren, vil selskabet have skrevet det ind i kontrakten med hotellet, at poolvagterne skal sørge for at fjerne håndklæder fra solstole, der ikke bliver brugt.