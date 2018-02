Weekend i Hoi An: Vietnams pittoreske lilleby Hoi An er kendt for sin gamle bydel med velbevarede huse, og så er den lukket for motoriseret trafik. Det er ikke noget problem, for alt er i gåafstand. Nyd lokale specialiteter mellem indkøbene, gå på kokkeskole, eller smut en tur til stranden.

Hoi An er en overskuelig og pittoresk lilleby, hvis gamle bydel bliver endnu mere charmerende af, at der kun er adgang for fodgængere og ’primitive køretøjer’.

Det kunne man lære noget af i resten af det trafikplagede Vietnam.

Og når fuldmånen spejler sig i Thu Bon-floden, slukkes der for elektriciteten, så alt næsten synes at blive som i gamle dage. Den melodiske recitation af klassiske digte, skakbrikkernes lette klink på brættet, træskærernes snitten og de fjerne, sprøde toner fra traditionelle strengeinstrumenter lyder næsten som stilhed.

Silkelamper ses mange steder i Hoi An. Foto: Niels Fink Ebbesen

Farvestrålende silkelamper hænges op foran husene, og i halvmørket kan man snuse sig frem til boder med traditionelle specialiteter.

3 gode råd 1. Entréer For at få adgang til gamle huse og andre seværdigheder skal man købe et kuponhæfte med billetter. Sælges ved flere af indfaldsvejene til den gamle bydel og ved seværdighederne. 2. Køb af skræddersyet tøj Vælg butikker med egne systuer. Når der syes hurtigt, opstår der også fejl. Få derfor taget mål og bestil tøjet så tidligt som muligt under besøget, så der er tid til at få lavet ændringer. Betal ikke den fulde pris ved bestilling, men et depositum. 3. Oversvømmelser Det er højsæson det meste af året, men under efterårsstormene i okt.-dec. er gaderne nær floden ofte oversvømmet. Vis mere

Indtil midten af 1990’erne var Hoi An et søvnigt fiskerleje, hvor de eneste tilflyttere var pensionister, der drømte om et fredeligt otium.

Det fik de så ikke, for i dag besøger over 3 mio. turister byen hvert år, godt halvdelen udlændinge. Så i enhver familie med fingeren på pulsen og de rette forbindelser er et eller flere medlemmer beskæftiget i turistindustrien.

Vietnams ældste huse

Endnu tidligere var Hoi An Vietnams vigtigste havneby og en af de mest betydningsfulde handelsbyer i Sydøstasien. Men i begyndelsen af 1800-tallet overgik handel og skibsfart til nabobyen Da Nang. Inden da havde japanske, kinesiske og portugisiske søfarende og købmænd sat deres præg på byen og ikke mindst på dens arkitektur.

I dag rummer Hoi An nogle af Vietnams ældste og bedst bevarede huse, og derfor er den gamle bydel optaget på Unesco’s verdensarvliste.

Hoi Ans gamle bydel er på Unesco's verdensarvsliste. Foto: Niels Fink Ebbesen

Kombinationen af provinsidyl, hvor alt findes i gåafstand, og gammel by med små lave huse er perfekt, men man kan jo ikke slentre ubekymret rundt mellem de lave huse med yin-yang-tagsten hele tiden.

Det gør man heller ikke, for i Hoi An vækkes selv det mest slumrende shopping-gen til live. Side om side med gode restauranter og historiske bygninger ligger ikke en, men utallige butikker med tøj og atter tøj, broderier, silkelamper og kunsthåndværk, og man skal være meget stålsat, hvis man ikke aflægger en af byens mange skræddere et besøg.

Og når man har fået sit nye tøj, kan man jo lige så godt få vasket det gamle hos Mr. Clean eller på et af de andre billige vaskerier, der næsten alle er strategisk placeret lige foran et hotel.

Mr. Clean og mange andre udlejer også cykler, og det tager ikke lang tid at komme til stranden eller de frodige rismarker, hvor man hurtigt glemmer alt det hurlumhej, som det at være udnævnt til verdensarv også fører med sig.

Fredag

1. Kl. 16: Den japanske bro

Der er blot en håndfuld overdækkede broer tilbage i Vietnam, så den lille lyserøde bro er blevet Hoi Ans vartegn. Den er formentlig opført omkring år 1600, måske af japanske handelsfolk, der dengang flokkedes i Hoi An.

Cau Nhat Ban.

2. Kl. 17: Få taget mål hos skrædderen

Hvad sker der, når afstandene er små, og seværdighederne ikke tidskrævende? Man går i butikker, og Hoi An er ikke nogen kedelig by at handle i. Slet ikke når det gælder tøj syet efter mål. Det kan man lige så godt få taget med det samme, så der er tid til at få rettet eventuelle fejl og mangler.

Det er sjældent originalt design, og som altid er der en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Til gengæld holder Hoi An en traditionel håndværksmæssig dyd i hævd: Evnen til at efterligne og gøre det så godt, at man tit må tage hatten af for den tekniske præstation.

Så ind i butikken med sin allerkæreste gamle klud eller med et billede af lige præcis den nye bluse, man drømmer om, eller peg på en af butikkens egne modeller. Naturligvis syr man også til mænd. Efter det svære valg mellem de mange stoffer på hylderne følger belønningen hurtigt, for på de fleste systuer arbejdes der i treholdsskift, så det nye tøj kan leveres fra den ene dag til den anden. Yaly Couture har 3 butikker i Hoi An.

Yaly Couture, 47 Nguyen Thai Hoc

3. Kl. 19: Krydret suppe hos Miss Ly

Miss Ly åbnede restauranten i 1993, da de første turister kom til Hoi An, og alle boede på et af de otte værelser på byens dengang eneste hotel. I dag er der hundrede gange så mange hoteller, og Ly er ikke længere miss, men styrer stadig køkkenet med usvigelig sikker hånd.

Her er lidt for enhver smag, også lækre Hoi An-specialiteter som cao lau, en let suppe med flade nudler, brødcroutoner og skiver af svinekød. Suppen serveres med bønnespirer, mynte og brøndkarse og er krydret med stjerneanis.

Ms. Ly Café, 22 Nguyen Hue

Lørdag

4. Kl. 8.30: Kokkeskole for alle

Fru Vy har på godt 20 år skabt sig sit eget lille madimperium, og deler gerne sin viden om vietnamesisk køkkenkunst med andre. På kokkeskolen lærer man at tilberede mad til hverdag og fest eller retter fra gadekøkkenernes repertoire, og såvel den rutinerede madkunstner som den 10-årige køkkenskriver kan være med. Det hele rundes af med at nyde resultatet af alle anstrengelserne.

Vy's Cooking School, 3 Nguyen Hoang

5. Kl. 14: Tan Ky’s gamle købmandsgård

I Hoi Ans velmagtsdage gik kulier i fast rutefart mellem fragtskibene ved kajen og de toetagers købmandsgårde, der som Tan Kys hus strakte sig lange og smalle fra kajen, hvor varerne kom ind, til den næste gade, hvor de blev solgt.

Der er stil og klasse over huset. I midten har den rige købmandsslægt et modtagelsesværelse og en lille gård, der sørger for lys og regnvand til husholdningen. Tavlerne med digte, hvor de kinesiske skrifttegn er udformet i perlemor, så de viser fugle i flugt, var heller ikke dengang allemandseje. Ud til floden er der et hejseværk, der under efterårets oversvømmelser kunne bringe varerne i sikkerhed på første sal.

Nha co Tan Ky, 101 Nguyen Thai Hoc