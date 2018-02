Verdens mest besøgte by indhyllet i smog En tæt tåge af forurening har lagt sig over Thailands hovedstad, Bangkok, og forureningen kan vare ved måneden ud.

I disse dage er det en dårlig ide at spise på en af de mange gaderestauranter i Thailands hovedstad, Bangkok. Det er heller ikke godt at dyrke udendørs sport eller at lade børn og ældre opholde sig uden for.

En tæt sky af smog har lagt sig over byen, og meteorologer advarer om, at skyen risikerer at blive hængende måneden ud.

Pyha, det er virkelig slemt Gadehandler i Bangkok

Torsdag morgen var smoggen så tæt, at Bangkoks skyskrabere dårligt kunne ses i tågen.

På gaden valgte mange at bære maske for ansigtet i et forsøg på at undgå, at forureningen satte sig som en tør, brændende hoste i halsen.

Foto: Claus Blok Thomsen Mange thailændere er begyndt at bære maske for ansigtet for at beskytte sig mod forureningen.

»Pyha, det er virkelig slemt«, sagde en frugthandler på et lokalt marked tæt ved byens berømte forretningsgade Silom.

Højt tal for ekstrafarlige partikler

Den voldsomme forurening i Bangkok har allerede stået på i flere dage, og i de thailandske medier har der i særlig grad været diskussion om de ultrafarlige partikler PM2.5, der er så små, at de kan trænge gennem vævet i lungerne og ud i blodbanen. Det kan føre til hjerte- og lungesygdomme og forværre tilstanden hos mennesker, der i forvejen lider af astma, bronkitis og andre luftvejslidelser.

Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at indekstallet for PM2.5 bør være under 25, mens de thailandske myndigheder har sat grænsen ved 50. En opgørelse fra Air Quality Index målte torsdag morgen værdier i hovedstaden for PM2.5 på helt op til 203, hvilket blev betegnet som »meget usundt«.

Forurening midt i turistsæsonen

Omkring 20 millioner turister kommer hvert år til Bangkok, der går for at være verdens mest besøgte by, og forureningen kommer i den sammenhæng på det værst tænkelige tidspunkt, fordi januar og februar er de største måneder i turistsæsonen.

De thailandske myndigheder vurderer, at særlige vejrforhold er skyld i den voldsomme fourening, idet den vind, der normalt blæser foureningen ud af byen, er udeblevet de seneste dage.

Normalt er det andre storbyer i Asien som Delhi og Beijing, der er kendt for at blive indhyllet i smog. Mens de kinesiske myndigheder det seneste år har gjort store fremskridt med at bekæmpe forureningen i Beijing, fortsætter forureningsproblemerne med at vokse i Delhi og andre asiatiske megabyer.

Nu ser turen også ud til at være kommet til Bangkok, og af grundene til forurenignen er bl. a. det tårnhøje antal af biler og motorcykler i byen.