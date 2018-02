På tidløs sejltur under Balkans sorte bjerge

Sådan kommer du til Skadar-søen

Fly: Air Serbia flyver mellem Kastrup og Montenegro via Beograd flere gange ugentligt. Der er afgange til både Tivat og hovedstaden, Podgorica.

Transport i landet: Bor man på et hotel, kan de ofte arrangere afhentning i lufthavnen. Forventer man at bruge flere dage væk på udflugter, kan det anbefales at leje en bil.

Sejlturen til Skadar-søen kan arrangeres gennem de fleste hoteller på kysten eller ved kajen i byen Virpazar. Køreturen dertil fra Tivat tager omkring halvanden time.

Juli og august er højsæson for unge badegæster langs kysten i Montenegro, så her kan mindre byer som Petrovac være gode at slå sig ned i.

Visum: Danskere kan opholde sig i Montenegro visumfrit i op til 90 dage. Passet skal være gyldigt tre måneder ud over rejsens varighed.

Valuta: Valutaen i Montenegro er euro.

Vacciner: Ved normalt turistophold i Montenegro kræves ikke særlige <QL>vaccinationer ud over difteri og stivkrampe. Skal man på vandreture i skovområder, kan man overveje vaccination mod den flåtoverførte sygdom TBE.

