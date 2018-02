Colombiansk farvepalet af oplevelser

3 andre oplevelser i Cartagena

1. Playa de Bocagrande

Cartagenas bystrand tilbyder et hav at afkøle sig i, men det er sjældent der, folk bruger særlig lang tid.

2. Playa Blanca

En times bustur fra Cartagena ligger en flere kilometer lang hvid sandstrand, hvor det krystalblå hav strækker sig ud i horisonten. Her er parasoller og paraplyer på strandens venstre side, mens højre side tilbyder en roligere og mere idyllisk strandtur.

3. Getsmani-området

Getsmani er et kvarter, som ligger få kilometer uden for det historiske centrum. Det er kendt for sin graffitikunst og charmerende gader. Mens området er et godt alternativ til den gamle bydel i dagtimerne, bør man undgå at bevæge sig rundt der om aftenen.

