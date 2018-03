Natmarkeder, templer og en kolos på 106 etager: Her er fem fascinerende oplevelser i Taiwans hovedstad

3 andre oplevelser i Taiwan

1 Te, te og atter te!

Rigtig meget drejer sig om te i Taiwan. I Taipeis vestlige udkant besøger vi et tecenter, hvor ingeniøren Justin Lai med stort engagement og ildhu introducerer os for alle aspekter omkring landets tedyrkning, forarbejdning og markedsføring. Han er en beskeden mand, men har alligevel svært ved at undertrykke sin mening om, at Taiwan producerer verdens bedste te.

Han demonstrerer med akkuratesse, hvorledes de forskellige tesorter bliver prøvesmagt. Justin Lai får det hele til at ligne en ceremoni. Senere tager Phillipe os med på et ægte tehus i nabolaget. Her gennemgår han minutiøst, hvorledes han tilbereder te i sit hjem, når han skal traktere hustruen og sønnen.

2 Fristelser mod nord

Hvis Taipeis betonjungle og hidsige trafik på et tidspunkt kan blive for anmassende, venter storslået natur og spændende oplevelser mod nord. Op og op går det, allerede mens de nordlige forstæder passeres, og snart er det farven grøn i et utal af nuancer, som tager over. Lydbilledet er domineret af fuglenes kvidrende sang, og luften forekommer ren her i Yangminshan nationalparken.

Parken er ikke kun populær på grund af den smukke, ødsle frodighed, men også fordi her er flere varme kilder, takket være den store vulkanske aktivitet. Især området omkring Beitou har en pæn del af de mange hotsprings i Taiwan. Kilderne er rige på mineralske og kemiske forekomster, som blandt andet mange gigtplagede ynder at nedsænke deres kroppe i.

3 Sandsten og guld

På nordkysten syd for havnebyen Jinshan ligger Yeliou geoparken på en lille halvø. Et surrealistisk landskab af eroderede sandsten, hvor vejr og vind har skabt de særeste former. Nogle ligner svampe, andre forkrøblede oldinge, mens den mest fotograferede, er Dronningens Hoved.

Lidt længere mod syd ligger de to byer Jiufen og Jinguashi. Området her var indtil 1980’erne domineret af minedrift, som efter guld gjaldt kobber. I Jinguashi er der etableret en hel park med guld og minedrift som tema. Her er det muligt at gå igennem nogle af de mere end seks hundrede kilometer lange minegange.

Et guldmine-museum er indrettet smagfuldt i en af de tidligere minebygninger. Populær er den 225 kilo tunge guldklump – verdens tungeste. Her kan to personer stikke hver sin arm ind i en montre med den store kolos, og prøve kræfter med, om de kan løfte den med fælles hjælp.

