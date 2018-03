10 steder, du bør opleve i Malmø til foråret Københavns søsterby på den anden side af Øresund fortsætter med at udvikle sig med nye restauranter, spændende arkitektur, flere museer, butikker og over-raskende natur. Vi guider til en bunke af de oplevelser, du ikke bør gå glip af.

Da Malmø fik sine første michelinstjerner for tre år siden, var det den endelige blåstempling af restaurantscenen i den sydsvenske by. Man spiser virkelig godt i Malmø, fra michelinstjernerne til de mange små steder med sublim, billig gastronomi – det behøvede man egentlig ikke michelinguiden for at konstatere. Restaurant Västergatan er et af de steder, man har lyst til at besøge igen og igen. Her får man fire retter for 330 danske kroner og kan blandt andet opleve den dybe treenighed af bagt knoldselleri, comté-ost og revet trøffel. I dag har Malmø i øvrigt tre restauranter med en michelinstjerne hver: Bloom in the Park, Sture og Sav. Samt en enkelt, Vollmers, med hele to stjerner

Restaurant Västergatan, Västergatan 16