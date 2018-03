KLM's miljøchef ønsker sig fly, der støjer og forurener mindre Flyselskaber er afhængige af producenterne, når det gælder udvikling af mere miljøvenlige fly.

Miljøchefen hos det hollandske flyselskab KLM har ét stort ønske, som hun håber kan blive opfyldt inden for de næste 10 år: fly, der forurener mindre, både når det gælder CO 2 og støj.

»I dag er flyselskaberne helt afhængige af evnen til at sende nyskabende fly på markedet«, siger Inka Pieter, chef for KLM’s afdeling for miljø og bæredygtighed. Vi møder hende i Amsterdams Schiphol-lufthavn, hvor KLM har inviteret europæiske journalister til at høre nærmere om selskabets tanker om netop miljø og bæredygtighed.

På vejen rundt i lufthavnen passerer vi et Boeing 747-fly, som andre selskaber er ved at kassere, men som spiller en klar rolle i KLM’s program for bedre bæredygtighed.

»Det flyver på biobrændstof på et antal afgange på ruten mellem Amsterdam og Los Angeles. Biobrændstof kan fremstilles af sukkerrør og rester fra tobaksproduktion, og det giver en væsentlig reduktion af CO 2 -udslip. Men biobrændstof er dyrt og findes kun i begrænsede mængder. For 10 år siden kostede biobrændstof 5-6 gange så meget som normalt flybrændstof. Nu er prisen faldet til det dobbelte«, siger Inka Pieter.

Biobrændstof falder i pris

Et andet af hendes ønsker er større udbredelse af biobrændstof, som helst skal produceres der, hvor det skal anvendes.

Der er god grund til, at miljøchefen ønsker sig nye fly. KLM’s flåde på 160 fly rummer ikke mange eksemplarer af nyeste generation af fly, der er mere økonomiske end lidt ældre fly. Det er 11 eksemplarer af Boeing 787 Dreamliner, som er lettere end de fleste andre fly på samme størrelse.

KLM’s fly havde i 2017 en gennemsnitsalder på 10 år, og selskabet holder indtil videre fast i en flytype, som ellers er under hastig afvikling, Boeing 747. Det går for at være er ret brændstofslugende fly, og ifølge check-in.dk vil KLM have taget den sidste 747’er ud af drift i 2021.

Lang leveringstid

Den nye generation af mere økonomiske fly findes også i en størrelse, der passer til europæiske flyvninger, som KLM udfører mange af. Det er fly som Airbus A320neo og Boeing 737 MAX, men de indgår endnu ikke i KLM’s flyflåde. Efterspørgslen på disse fly er så stor, at de først kan leveres om 6-7 år, hvis de bestilles i dag.

Et flyselskab opererer ikke kun i luften, men også på landjorden. Det sker med et stort antal specialkøretøjer, der bruges til at slæbe madvarer, brændstof og andre nødvendigheder ud til flyet, når det opholder sig i lufthavnene.

I Schiphol-lufthavnen er KLM ved at gå over til eldrift på en del af disse køretøjer, der aldrig kører ret langt, men de er i brug en stor del af døgnet.

»Det er dyrt, men det vil betale sig i den sidste ende at investere i elektriske køretøjer. Når de kører på diesel, kan de holde sig kørende hele dagen, og du kan fylde tanken på tre minutter. Det tager meget længere tid at lade en elektrisk traktor op, og vi har så travlt, at vi ikke kan bruge tiden på opladning«, siger Michiel Heikens, som står for en del af KLM’s aktiviteter i Schiphol.

Lufthavnen i Amsterdam investerer også selv i eldrevne køretøjer. Da Politiken landede i Schiphol onsdag aften, blev flyet parkeret på en af de mest afsidesliggende standpladser. En eldreven bus kørte os forureningsfrit ind til terminalen.