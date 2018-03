Sådan sparer flyselskab vand: KLM vasker sine fly i hånden Fire-fem mand med hver sin gulvplads klarer nu vasken af det hollandske flyselskabs passagerfly.

Ien hangar i Schiphol-lufthavnen i Amsterdam står en mand på en trappestige med en lille vandspand og en gulvskrubbe. Han er i færd med at vaske skroget på et passagerfly af typen Boeing 737.

Rejsedeklaration Politikens flybillet til Amsterdam var betalt af KLM. Flyselskabet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Det kunne ligne en nødløsning på grund af svigt i vandforsyningen, men det er faktisk helt bevidst, at flyselskabet KLM vasker fly på denne måde.

»Tidligere brugte vi en kraftig brandslange til at pøse vand ud over flyene. Det betød, at alt andet arbejde på flyet skulle indstilles, og vi risikerede at sprøjte vand ud over følsomme dele på flyet. Før brugte vi 12.000 liter på at vaske et fly. Nu bruger vi 150 liter«, fortæller en talsmand for KLM, mens vaskemanden skrubber løs på flyet.

Normalt er der fire-fem mand i gang, når der vaskes fly. Det er ikke altid, at de vasker hele flyet. Det tager nogle enkelte områder af flyet. KLM foretager beregninger, der viser, hvor på flyet, der er mest behov for en gang vask.

Toppen af flyet bliver aldrig beskidt, men det gør siderne og undersiden af flyet samt noget af vingerne.

»Et uvasket fly med masser af snavs på skroget har en højere luftmodstand, og det giver et forøget brændstofforbrug«, lyder det fra KLM. Den nye metode betyder, at KLM sparer otte millioner liter vand om året.