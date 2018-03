En weekend i: I Savannah mikses sydstatsdyder med fest i gaden Savannah i delstaten Georgia i USA er byen, hvor krinoline-knitrende sydstatsromantik bliver blandet med moderne installationskunst, hvor du kan dykke ned i historie, litteratur og kultur om dagen, og hvor restauranter, barer og natklubber holder længe åbent om natten.

Grågrønt spansk mos drypper fra de krogede og flere hundrede år gamle egetræers grene. Klapren fra hestehove lyder gennem de brostenstoppede gader. I de skyggefulde byparker promenerer folk og husene, der omkranser parkerne, er næsten lige så gamle som egetræerne.

Værtinde-byen – The Hostess City – Savannah tager varmt imod og er en ægte og høflig sydstatsskønhed. Så yndig, at den slap for at blive ødelagt under borgerkrigen. Det nænnede nordstatsgeneralen Sherman ikke. Savannahs store, historiske centrum er velbevaret.

Under Savannahs overflade af sydstatsdyder og ’Borte med blæsten’-image finder gæster i byen en afslappet holdning til alkohol, der er lig med fest i gaden, men også oplevelser med vægt på kunst, kultur, litteratur og mad.

Fredag

1. Klokken 17: Historisk overnatning

Savannah er fyldt med historiske huse. Nogle er stadig privat beboelse, andre er museer, og så er der dem, der er lavet om til historiske bed & breakfasts. Sådan et er Kehoe House på Columbia Square, der er bygget i 1893 og oprindeligt husede den succesfulde jernstøber William Kehoe, hans kone og deres 10 børn. Siden har huset både været lejlighedskompleks, bedemandsforretning og enkeltfamiliehus igen.

Foto: Kehoe House

Gæster på Kehoe House bor i familiens værelser, som er smukt restaurerede og som alle er forskellige. Værelserne er hver især opkaldt efter kendte Savannahborgere, og hvert værelse reflekterer i indretning og dekoration, hvad der var særligt ved den person, værelset er opkaldt efter.

Kehoe House, 123 Habersham St.

2. Klokken 19: Østers og andet godt fra lavlandet



Restauranter i Savannah har brugt lokale fødevarer længe før, det blev moderne og noget, man slog sig op på.

Byen ligger på bredden af Savannahfloden og kun få mil fra havet og det sumpede lavland, The Low Country, med utallige øer, strande, floder og vandløb.

Sorry Charlie’s Oyster Bar midt i Savannah får hver dag østers, muslinger, rejer, krabber og krebs fra fiskerne i området, og især østersmenuen er afhængig af, hvad der er landet samme dag.

Det ved tjenerne, der også kan fortælle, hvor dagens østers er fanget. På Sorry Charlie’s serverer man østers rå, stegte eller gratinerede, og man kan få så mange, man vil. Også en enkelt, hvis man lige vil smage først. Østershadere kan spise klassiske sydstatsretter som shrimp & grits (majsgrød med rejer og krydret pølse) eller Low Country Broil (en slags sydstatspaella med forskellige skaldyr, majs og søde kartofler, men uden ris). Der er også burgere og bøf på menuen, men de fleste retter er med fisk eller skaldyr.

Sorry Charlie’s Oyster Bar, 116 W Congress St.





3. Klokken 21: Moonshine og musik på markedet



Savannah er som en rar, gammel dame om dagen, der skifter ham til en festabe om aftenen.

Det hænger nok sammen med byens alkoholpolitik, som går ud på, at man gerne må gå på gaden med en drink i et krus. City Market er området mellem Ellis Square og Franklin Square, og her er der rig mulighed for at drikke sig fuld i for eksempel Moonshine, som er hjemmebrændt, og lytte til livemusik på en af de utallige barer.

Er aftenen ikke til fest, er der også sjove butikker i City Market med slik, sprut, souvenirs og kunst. Og så er her faktisk også et spøjst lille museum om forbudstiden i USA.

City Market Savannah, mellem Ellis Square og Franklin Square

Lørdag

4. Klokken 10: Rundt i Savannah

Savannah egner sig fortrinligt til at spadsere i. Gaderne er lagt i et snorlige net, hvor symmetrien kun brydes af de mange små parker. Der er monumenter i næsten alle parkerne. Det kan være statuer af historiske personer fra byen, og kan man være sikker på, at der er knyttet historier til mange af husene, der ligger omkring parkerne.

Foto: Visit Savannah

En tur i trolley eller hestevogn er også en god måde at få overblik over byen og samtidig få nogle af de gode historier fra chaufføren eller kusken. Man står bare af, hvis der er et hus eller en park, man vil se nærmere på.

Old Savannah Tours, 250 Martin Luther King Jr Blvd

5. Klokken 11: Her stod Forrest Gumps bænk



Hvis du hopper af på Chippewa Square kan du beundre statuen af James Oglethorpe, der grundlagde staten Georgia og byplanlagde Savannah. Du kan læse om slaget ved Chippewa i Canada i 1812 under den britisk-amerikanske krig.

Og du kan beundre den fine Savannah Theatre bygning på den ene side af pladsen. Men det er hverken på grund af det ene, det andet eller det tredje, at pladsen er berømt.

Det er den, fordi det var her, Forrest Gump sad på en bænk og ventede på bussen i filmen. Bænken var en rekvisit, der ikke står på pladsen, men på Savannahs historiske museum.

Chippewa Square

6. Klokken 11.30: Moderne kunst i den gamle by



Savannah er hjemsted for SCAD, Savannah College of Art and Design. Kunstakademiet har over 10.000 studerende på en campus fordelt over 60 større eller mindre bygninger over hele byen, og kunst i alle afskygninger er svære at undgå i Savannah.

Jepson Center er et kunstmuseum med skiftende udstillinger af moderne kunst beliggende midt i byen i en nyere, arkitekttegnet bygning. Samlingen rummer værker af blandt andet Jeff Koons, Roy Lichtenstein og Jasper Johns.

Det er også her, du kan se den nærmest kultagtige statue Bird Girl, som tidligere stod på Bonaventure Cemetery. Bird Girl blev berømt på grund af filmen ’Midnight in the Garden of Good and Evil’, som foregår i Savannah og er bygget på en roman af samme navn.

Jepson Center, 207 W. York St.

7. Klokken 14: Vafler og kaffe



Hold pause med søde sager på den lille Café Mirabelle over for den store katedral. Selv om der er enkelte andre kager, er det de hjemmelavede vafler, der er slagnummeret.

De serveres med flormelis og en stærk kop kaffe, men bliver noget nær dekadente, når der kommer skiver af fed Georgia-fersken, flødeskum og karameldrys over.