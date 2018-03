John Steinbeck var også den danske modstandskamps stemme På National Steinbeck Center i den californiske by Salinas er et af højdepunkterne en illegal oversættelse til dansk fra besættelsestiden af forfatteren John Steinbecks ’The Moon Is Down’.

I kælderen under National Steinbeck Center i den californiske by Salinas åbner arkivar Lisa Josephs med et gådefuldt smil en æske og tager et maskinskrevet manuskript frem, samtidig med at hun peger på kameraet og siger: »Der må ikke fotograferes«.

Ud af æsken tager hun en dansk oversættelse af ’The Moon Is Down’ eller ’Maanen er skjult’, som den er kommet til at hedde.

Måske ikke den store overraskelse, at Steinbecks værk er udkommet på dansk, men det er udgivelsestidspunktet. ’The Moon Is Down’ er oversat illegalt i besættelsestiden af to jurastuderende, Jørgen Jacobsen og Paul Lang, for De Danske Studerendes Forlag.





Foto: Poul Husted John Steinbecks autocamper ’Rocinante’ (øverst) og private bøger dedikeret af bl.a. moren (nederst) hører til centrets største attraktioner.

»De to studerende har siddet med en ordbog og en skrivemaskine og oversat bogen, hvorefter den er trykt illegalt og fordelt. Steinbeck nævner hverken nazister eller Skandinavien, men den handler om tyskernes besættelse af en lille norsk fjordby og blev selvfølgelig forbudt«, fortæller Josephs og tilføjer, at Steinbeck blev tildelt Haakon VII’s Frihetskors for romanen.

Forlagets efterskrift er uddrag af finanslovsdebatten 4. december 1942, hvor Socialdemokratiets ordfører er citeret for at sige, at »vi tager skarpt afstand fra de Folk, der forsøger at forstyrre Ordenen og animere til Sabotage«.



Det sjældne manuskript stammer fra ægteparret Karen og Kenneth Holmes’ store Steinbeck-samling. I over 50 år samlede parret 408 ikke-engelske udgaver af Steinbecks værker, og i 2009 blev de overgivet til centret.

For danskere er manuskriptet til ’Maanen er skjult’ nok den største oplevelse i arkivet, men ikke for Jospehs:

Foto: Poul Husted På Centret kan man se uddrag af filmatiseringer af Steinbecks bøger og studere filmplakater bl.a. fra ’Maanen er skjult’.

»I 2016 fik vi familien Steinbecks egne bøger, heriblandt ’Book of Etiquette’ med dedikationen ’May 15. 1924. A token from your loving Mother’. Bogen er interessant, fordi den giver et indblik i middelklassens normer i 1920’erne, og Steinbecks mor Olive må have tænkt, at han burde vide, hvordan man skulle vælge brudetøj, sengelinned til hjemmet, arrangere dåb for kommende børn osv.«.

Josephs fremhæver også Steinbecks to bidrag i hans high school-årbog, El Gabilan 1919, hvor det er første gang, han får noget på tryk: »Specielt synes jeg godt om hans lille afsnit om ’Woodwork’, fordi Steinbeck var meget interesseret i træskærerarbejde«.

Steinbecks autocamper

Centrets besøgende kan kun få adgang til arkivet under opsyn, men det skal være aftalt på forhånd og er kun muligt, hvis Josephs har tid.

Skulle det ikke være tilfældet, byder National Steinbeck Center på mange andre oplevelser og sjældenheder for Steinbeck-entusiaster.

Foto: Poul Husted Lisa Josephs med en af John Steinbecks egne bøger, som forfatteren fik af moren.

Forfatterskabet gennemgås, og centret har oversættelser fra 45 sprog. Besøgende kan selv gætte med digitalt rent sprogligt på ’Where in the World is John Steinbeck’, og denne skribent ramte rigtigt med ’Rutebil på afveje’ fra Gyldendal.

Josephs har ikke selv læst alle Steinbecks bøger, eksempelvis debutromanen ’Månens gyldne bæger’, men ellers har hun som de fleste amerikanske high school-elever og mange danske gymnasiaster stiftet bekendtskab med bøger som ’Øst for Paradis’, ’Vredens druer’ og ’Mus og mænd’. Sidstnævnte er »fjernet fra mange skoler og biblioteker i USA, fordi der er områder, hvor man ikke er glad for sproget i bogen. Jeg er selv fra Illinois, og der læste vi Steinbeck«.