Vandmangel i Sydafrika skaber bæredygtige turister En chok-udmelding i den sydafrikanske storby Cape Town har fået både indbyggere og turister til at spare på vandet, så byen forhåbentlig undgår en dramatisk vandrationering senere på året.

På hoteller har de fjernet bundpropper i badekarret, så gæster må nøjes med brusebad. Flere restauranter og cafeer har lukket for vandhanerne og opfordrer til at bruge håndrens efter toiletbesøg. På motorvejenes lystavler appelleres der til bilister om at spare på vandet. I lufthavnens herretoilet er tre ud af fire vandhaner lukket.