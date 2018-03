10 ting, du selv kan gøre på rejsen for at skåne miljøet Allerede inden du pakker kufferten, kan du mindske din rejses skadelige indvirkning på omgivelserne.

Tag kun billeder med dig hjem, og efterlad kun fodaftryk. Det er den idealistiske forestilling om det at rejse, men så er der lige takeawaykaffen, plastikflasker med vand, rene håndklæder hver dag og selvfølgelig billige flybilletter. Selv om man ikke kan redde kloden, kan man rejse mere ansvarligt og være opmærksom på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Forlaget Lonely Planet, den amerikanske sundhedsreporter Laura Newcomer og The Travelettes – en gruppe kvindelige rejsejournalister – har alle udarbejdet en række råd til den ansvarlige rejsende, hvorfra Politiken har udvalgt 10.

1. Rejsen begynder hjemme

Pak kun det nødvendige. Jo tungere vægt, jo mere brændstof bruger fly, tog og biler, og desto mere forurener de. Sluk al lys og elektronik i dit hjem. Sæt eventuelt en timer på, hvis du er bange for indbrud. Skru ned for termostaten; der er ingen grund til at varme et tomt hjem op. Afbestil avisen, eller omadresser den til f.eks. et hospital.

2. Vælg den grønneste transportform

Fly er ildeset blandt de grønne, men den mest grønne transportform afhænger ofte af, hvor langt du skal.

Tog og busser udleder mindre CO2 end biler og taxaer, så brug offentlig transport, cykel, eller gå på destinationen.

3. Vælg et grønt hotel

På Leed-certificerede hoteller er der tænkt bæredygtighed ind i byggeriet, men også på hotellet kan gæsten selv gøre en indsats. Tag hurtige brusebade, genbrug håndklæder og sengetøj, hvis du bor der flere nætter. Sluk for tv, lys og radiatorer eller aircondition, når du forlader værelset.

4. Book bæredygtige udflugter

Book bæredygtige udflugter og sightseeing. Hvis du vil opleve kulturel optræden, så tjek, at besøgene kommer lokalsamfundet til gode. Er turoperatørerne ejet lokalt, og har de ansat lokale guider? Forsøger de at give den besøgende en autentisk oplevelse, eller er der tale om en ren turistfælde?

5. Undgå menneskesafarier

Tag menneskerettighederne med i kufferten, og opsøg ikke stammefolk, som har svært ved at modstå vores sygdomme, og hvis levevis bliver forstyrret af vores tilstedeværelse. Hvis du absolut skal besøge et slumkvarter, så tjek, at turoperatøren ikke udnytter de lokale, men at besøget kommer dem til gode.

6. Bekæmp dyremishandling

Svøm ikke sammen med delfiner, betal ikke for at se en dansende bjørn, lad være med at klappe en bedøvet tiger, rid ikke på en elefant i Asien, og undgå shows med dyremishandling. Selv når dyrene ser ud til at have det godt foran turister, har de ofte en kummerlig tilværelse efter showet.

7. Skal man blive volontør

Vi vil gerne hjælpe og gøre en god gerning, men mangler afrikanske skoler virkelig blyanter, eller er det bedre at købe afrikanske varer hjemme? Det er populært at tage ud som frivillig, men overvej det gavnlige. I Cambodja ønskede så mange turister at arbejde på børnehjem, at der blev åbnet falske børnehjem for at skabe profit.

8. Køb ind lokalt

At rejse er at shoppe for mange. Køb lokale produkter fra de lokale handlende, og tag dine indkøb med i en genbrugspose. Undgå plastikposer. Når du handler lokalt støtter du også den lokale økonomi og er med til at skabe et positivt syn på turismen.

9. Spis som de lokale

Støt områdets landmænd, og få en mere autentisk bid af det lokale køkken. Spis på restauranter, som reklamerer med lokalproducerede varer, og prøv at holde dig fra importerede fødevarer. Fald ikke for fristelsen til at sætte tænderne i truede dyrearter som skildpadder og hvaler.

10. Undgå plastikflasker

I verdenshavene flyder det med plastik, og det samme gør det på mange strande og i byer. Lad være med at købe vand i små plastikflasker. Vand på flaske er dyrere end benzin, men mange steder kan hanevand ikke drikkes. Køb eventuelt en 2-liters flaske, og hæld det på en medbragt beholder, eller brug et filtreringsanlæg.