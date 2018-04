Skiløbere dropper pisterne Antallet af skiløbere falder i lande som Frankrig og Schweiz, fordi de gamle skiløbere ikke bliver afløst af unge, som kræver mere variation og underholdning.

På trods af at der har været så megen sne i Alperne i denne skisæson, at man for en stund kunne glemme klimaforandringerne, så har der været færre skiløbere på løjperne.

Det er især gået hårdt ud over Schweiz og Frankrig, skriver avisen Financial Times. I sæsonen 2008-2009 var antallet af skiløbere - folk der står på ski en dag - 29 millioner i Schweiz. Tallet er faldet til 21,6 millioner.

Knap så slemt ser det ud i Frankrig. I 2016-2017 var der 51 millioner skibesøg sammenlignet med 54 millioner i 2012-2013 sæsonen ifølge Financial Times.



Finansavisens redaktør og skientusiast Roula Khalaf skriver, at skibranchen som helhed lider af »eksistentiel angst«. På lang sigt er klimaforandringerne en trussel mod skiindustrien, men mere presserende er det, at 68-generationen - de mest entusiastiske skiløbere - er ved at være for gamle til at stå på ski og ikke bliver afløst lige så hurtigt af yngre generationer.

De unge kræver mere variation i vinteroplevelsen. De vil have mere underholdning, eventyr og opholder sig kortere tid på destinationerne. Desuden har de færre penge til dyre oplevelser som skiture i forhold til 68-generationen, mener Roula Khalaf.

Det er især Alperne, som er ramt, for på verdensplan holder antallet af skiture så nogenlunde niveauet. Det skyldes kineserne. I 2022 afholdes de olympiske vinterlege i Kina, og præsident Xi Jinping har en ambition om, at Kina også skal være en stor skination og opfordrer sine landsmænd til at begynde at stå på ski.

For øjeblikket er der fem millioner skiløbere i Kina. Ambitionen er, at tallet skal op på 300 millioner i 2030. Alperne håber på kineserne, da der ikke er megen sne i Kina, men måske håber de forgæves. Sidste år åbnede kineserne verdens største indendørs skiresort i byen Harbin, og flere er på vej.

Norsk fald og svensk stigning

Mona Konuralp fra Innovasjon Norge, som den norske turistindustri hører under, bekræfter tendensen med et faldende antal skiløbere eller skibesøg, i hvert fald når det gælder danskere.

Nordmændene undersøger hvert år det danske skimarked ved hjælp af analyseinstitutter som Epinion. Ud af 300.000 danskere på skiferie besøgte 102.000 Norge i 2017, og det tal er nedadgående, men ifølge Mona Konuralp skyldes det »ikke, at den ældre generation falder fra, men at der er markant færre danskere i alderen 30-39 år. Den danske skiturist bliver ældre, gennemsnitsalderen steg fra 45 til 48 år fra 2016 til 2017«.

Tendensen med faldende antal skiløbere er ikke slået igennem i Sverige ifølge Anna Kron Boysen fra VisitSweden - tværtimod. Antallet af skidage i Sverige er steget med tre procent fra sæsonen 2015-2016 til 2016-2017.

Svenskerne tror også på, at indværende sæson vil vise en stigning, eftersom store mængder sne og vedholdende frostgrader har sikret gode forudsætninger for »skiløb helt frem til slutningen af april på flere af destinationerne«.



De svenske skianlægs brancheorganisation SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation) mener, at stigningen i antal skigæster skyldes, at destinationerne har investeret massivt i liftsystemer, snesystemer og overnatningsmuligheder tæt på pisterne.

Stabile Østrig

Hos østrigerne er antallet af skidage eller skiturister målt i ankomster (Ersteintritte) stabilt omkring de 50 millioner ifølge Inger Diedrich fra det østrigske turistbureau i København.

Skibesøgene i Østrig nåede bunden i sæsonen 2006-2007 med 43,7 millioner ankomster og toppede i 2008-2009, da antallet nåede helt op på 56,8 millioner. I sæsonen 2016-2017 lå tallet på 52,5 millioner - en svag stigning i forhold til de tre foregående sæsoner.