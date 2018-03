På vej på påskeferie: Torsdag bliver der mest pres på vejene Hjemrejsen i påsken ser ikke ud til at volde danskerne store problemer i trafikken. Hverken med tog, bil eller fly.

Masser af danskere er på rejse i påsken, og netop nu er der forholdsvis roligt på vejene, på jernbaneskinner og i luften, inden påsken for alvor går i gang.

Rent trafikalt har påsken den fordel, at rejsedagene ligger mere spredt end i julen, men alligevel kan der ventes trængsel i knudepunkterne, når ferien slutter på mandag.

Politiken har bedt om forudsigelser om trafikken nogle af de steder, hvor der kan forventes mest travlhed.

Største travlhed er overstået i Københavns lufthavn

Der ventes i alt en million rejsende i Københavns Lufthavn i påskedagene, og den værste travlhed er overstået.



»Den travleste dag var i fredags med 94.900 passagerer«, siger pressechef Kasper Hyllested. Der venter dog også et par travle dage i slutningen af påsken. Både mandag og tirsdag ventes omkring 90.000 passagerer. På de største rejsedage om sommeren har lufthavnen over 100.000 rejsende.

Påsken bliver den første helt store rejseperiode, hvor politiets skærpede paskontrol i Københavns Lufthavn, der blev indført i oktober 2017, skal stå sin prøve. Hidtil er den skærpede kontrol af rejsende til og fra lande, der ligger uden for Schengenområdet, fungeret nogenlunde problemfrit. Det har lufthavnen tidligere oplyst til Politiken. Lige før påske etablerede lufthavnen ekstra kontrolbokse i både finger C og finger F, som håndterer flytrafikken til lande uden for Schengenområdet.

Aalborg lufthavn melder om fem procent flere rejsende end sidste år, men det er ikke noget, der ventes atskabe problemer.

Ny betalingsform på Storebælt

Ved Storebæltsbroen var der før påske premiere på et nyt betalingssystem. Det hedder PayByPlate, og det navn dækker over, at betalingen foregår ved registrering af nummerpladen. For at benytte dette system skal nummerpladen være tilmeldt via Storebælts app eller hjemmesiden.

Foto: Evan Hemmingsen Hvis du vil bruge den nye nummerpladebaserede betaling på Storebælt, skal du køre i de blå baner.

Der kan være bilister, der skifter fra BroBizz til den nummerpladebaserede system, og det betyder, at de skal benytte de blå baner i betalingsanlægget. BroBizz kan fortsat bruges uændret.

»Kunderne har taget rigtig godt i mod den nye betalingsmulighed. Siden lancering onsdag 21. marts er der indgået godt 10.600 PayByPlate-aftaler«, siger Lene Gebauer Thomsen, kommunikationschef i Sund & Bælt.

En tilsvarende betalingsmodel er allerede indført på Øresundsbroen for nogen tid siden.

De travleste timer vil være Skærtorsdag omkring middag, hvor der ventes 5.000 biler i timen. Her har de fleste kurs mod vest. Hjemrejsen ventes fordelt over søndag og mandag.

Færre kører med DSB over påsken

Hos DBS forventer man færre passagerer over påsken, og det giver anledning til en del sporarbejde.

»Hos DSB skruer vi ned for blusset over påsken. Meget af vores pendlersegment holder ferie, så Bane Danmark får mulighed for at arbejde igennem«, siger Tony Bispeskov, informationschef hos DSB.

Derfor bliver S-togene på strækningen mellem Valby og Frederikssund erstattet med togbusser over påsken. Det starter fra onsdag aften til og med mandag 2. april.



Mellem Randers og Hobro kører der ingen tog mellem 29. marts og 1. april. Her har passagererne også mulighed for at tage en togbus i stedet for.

Det samme gør sig gældende i Sydsjælland mellem Orehoved og Rødby. Skal du til færgen, kan du tage en bus fra Københavns Hovedbanegård direkte til Rødby, og derefter fortsætte med tog i Tyskland.