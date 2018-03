Københavns Lufthavn får et billigt og socialt anlagt hotel Nyt hotel skal stå klart om to år. Det skal appellere til yngre rejsende, der ikke vil betale så meget for opholdet.

Lufthavnshoteller er i dag typisk rettet mod forretningsrejsende, der betaler en temmelig høj pris for at bo i gåafstand til terminalerne. Sådan er det i Københavns Lufthavn i dag, hvor Clarion Hotel (tidligere Hilton) let tager over 2.000 kroner for en overnatning for to personer.