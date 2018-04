Air France bidrager nu til den store franske strejkebølge Flyselskabet aflyser afgange i dag og igen på lørdag samt tirsdag og onsdag i næste uge.

Frankrig er for tiden ramt af en strejkebølge blandt offentligt ansatte, men nu er der også arbejdsnedlæggelse i flyselskabet Air France, og det har allerede i dag givet aflysninger på flyvninger mellem København og Paris-lufthavnen Charles de Gaulle.

Afgangen kl. 9.50 i formiddag fra Københavns Lufthavn var aflyst, og det samme gælder afgangen kl. 19.15. Flyvningen fra Paris med ankomst 18.30 i aften er også aflyst.

Det er kabinepersonalet og det personale, der arbejder på jorden i lufthavnen, som har nedlagt arbejdet. De er i en lønstrid med Air France, og fagforeningerne mener ikke, at Air France-ledelsen har gjort nok for at imødekomme deres krav. Det skriver det engelsksprogede nyhedsmedie The Local.

Air France informerer om arbejdsnedlæggelsen og dens følger på sin hjemmeside. Heraf fremgår det, at 75 procent af alle flyvninger ventes gennemført i dag, tirsdag. Det er de korte flyvninger i Europa fra Charles de Gaulle-lufthavnen, der bliver hårdest ramt. Air France lover at opdatere en liste over aflysninger dagen før planlagt afgang.

Man skal ikke betale ekstra

Flyselskabet opfordrer folk til at ombooke deres rejser, hvis det er muligt. Hvis billetten er købt direkte hos Air France, kan den gratis refunderes eller ombookes til en række datoer efter den planlagte flyvning. Man skal ikke betale ekstra, selv om den nye billet kan være dyrere end den oprindelige.

Air France oplyser, at de vil følge EU-forordning 261 om passagerers rettigheder, og det betyder bl.a., at flyselskabet skal tilbyde overnatning, hvis man ikke kan komme hjem på grund af en aflyst flyvning.

Organisationen Forbruger Europa skriver følgende om passagerers rettigheder ved forsinkelser:

»Flyselskabet skal tilbyde dig gratis mad og drikke samt adgang til at sende mails eller foretage to telefonopkald, hvis din flyafgang er mere end to timer forsinket. Du skal tilbydes gratis hotelophold, og du skal også tilbydes gratis transport mellem lufthavnen og hotel, hvis en overnatning bliver nødvendig. Hvis du har udgifter til mad og drikke, kan du kræve dem dækket af flyselskabet«.

Strejkerne blandt de offentligt ansatte i Frankrig kan også ramme RER B-toget, der kører fra Paris' centrum til Charles de Gaulle-lufthavnen.