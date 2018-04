Hoteltjek: Tag den smukke togtur til det historiske hotel Den schweiziske by med det italienske navn, Poschiavo, er for tognørder, madører og naturelskere.

Du kender næppe Poschiavo, men den lille schweiziske alpeby fortjener dit besøg. For eksempel kunne du jo komme tøffende med tog hen over bjergene med The Rhaetian Railway – en ud af kun tre jernbanestrækninger i verden, der er på Unesco’s verdensarvliste – og så hoppe af i Poschiavo for at bruge et par aktive ferie- eller livsnyderdage.

Rejsedeklaration Politikens ophold var betalt af Graubünden Ferien. Organisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

De små bjergsøer lokker folk til langvejsfra for at fiske ørred med flue, der er uanede muligheder for både mountainbike og almindelig cykling og masser af vandrestier. Og så er der – i et lille samfund med kun 4.500 indbyggere – seks vinproducenter, fem bagerier, et mikrobryggeri, en økologisk ostemager og en pastafabrik. Værsgo at spænde bæltet et hak ud.

Og hvor skal du så bo? Hvad med at prøve byens ældste overnatningssted Hotel Albrici, der er en del af kæden Swiss Historic Hotels?

Beliggenhed: Hotellet ligger centralt på torvet i Poschiavo, kun 10 minutters gang fra banegården, i en smuk, gammel bygning, der stammer helt tilbage fra 1682.

Kun de bimlende kirkeklokker kan skæmme oplevelsen på Hotel Albrici i Poschiavo. Foto: Pr

I 1848 blev bygningen indrettet til byens første hotel. Hvis du sætter dig i hotelbaren, hvor kaffen er fremragende, så sidder du lige ved siden af den originale pejs, hvor ilden knitrer, hvis det er småkoldt udenfor.

Indretning: Der er rå, knirkende planker, skæve stentrapper, antikke møbler og obskure pyntegenstande i det store gamle hotel med kun 10 værelser.

Hjørneværelset ud til det fine torv i Poschiavo - komplet med antik dobbeltseng og gamle fine møbler. Foto: Pr

Værelserne er lyse og minimalistiske med smukke, gamle møbler. Og intet fjernsyn. Til gengæld med et velfungerende wi-fi.

Faciliteter: Morgenmad spiser du i stueplan i den gamle hestestald. Og her er enkelhed vejen frem. Et godt brød, fire forskellige lokale marmelader, tre oste, hjemmelavet kage, skinke, æg, pølse, yoghurt. Og kaffe, der bliver brygget i baren. Mere behøver du ikke. Der er også restaurant og café/bar.

Konklusion: Hotel Albrici er det oplagte overnatningssted i Poschiavo på grund af beliggenheden, historien og indretningen. Et værelse for to med morgenmad koster i gennemsnit 210 schweizer franc (cirka 1.400 kroner) per nat.