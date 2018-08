Få økuller på Australiens ukendte perle

3 andre oplevelser på øen





1. Rå klipper, vind i håret og badende dyr



Øens to vestligste punkter, Cathedral Rocks og Cape Vlamingh, er base for kæmpe kolonier af australske søløver og newzealandske pelssæler, og de er absolut et besøg værd i løbet af Rottnest-ferien. Naturen på vestkysten består af rå klipper, vildtvoksende planter og brusende bølger. Hvis man er rigtig heldig, kan man både spotte delfiner og hvaler hér, imens man nyder den friske natur.

2. Tag på opdagelse på den midterste del af øen



Det er vigtigt at huske, at Rottnest Island rummer meget mere end blot strande og rå kyststrækninger. Tager man en tur ind på den midterste del af øen, vil man kunne se flere smukke søer, hvor især én af dem skiller sig ud. Søen Pink Lake bliver nemlig – som navnet indikerer – lyserød flere gange om året. Derudover kan man se et af Rottnests to fyrtårne på denne del af øen. Det majestætiske fyrtårn Wadjemup Lighthouse ligger nemlig her, og det beriger blandt andet sine besøgende med en formidabel udsigt over et idyllisk landskab.

3. Snorkling i krystalklart vand



På Rottnest Island findes der intet mindre end 63 strande og 20 bugter, og de mange strande er helt sikkert også et must see, når man befinder sig på øen. Nogle af de smukkeste og mest badevenlige strande er The Basin og Parakeet Bay. Besøger man en af dem, bliver man ramt af en fantastisk feriestemning blot få sekunder efter ankomst. Det indbydende hav, der omkredser øen, er ideelt for alverdens vandsportsaktiviteter, hvor især snorkelture er et hit. Det er muligt at leje snorkeludstyr på øen, men man er også meget velkommen til at medbringe sit eget sæt.

