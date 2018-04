Flypassager om forsinkelse: »Det er frustrerende ikke at få sin kompensation, når reglerne er klokkeklare« Det tog Mia Bargmann 21 timer at komme hjem fra en ferie i Spanien i sommer på grund af flyforsinkelse. Derfor har hun ret til kompensation. Men flyselskabet vil ikke betale pengene.

Tilbage i august sidste år rejste Mia Bargmann med Bravo Tours til Almeria i Spanien sammen med sin mor.



På vej hjem opstod der motorproblemer på flyet, og Mia Bargmann måtte sammen med resten af flyets passagerer tage en ekstra overnatning i den spanske ferieby.

Kompensation ved flyforsinkelse

Hvis du ankommer mere end tre timer forsinket til din destination, kan du have ret til kompensation. Som udgangspunkt gælder følgende: 250 euro for flyvninger under 1.500 km

400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km

600 euro for flyvninger, som ikke falder ind under ovenstående kilde: Forbruger Europa Vis mere

De kom hjem fra ferie 21 timer senere end planlagt.

Derfor har de krav på kompensation fra flyselskabet Primera Air, som er det flyselskab, Bravo Tours bruger på strækningen. Men flyselskabet nægter at betale.

»Det er frustrerende ikke at få sin kompensation, når reglerne er klokkeklare«, siger Mia Bargmann.

Klokkeklare regler

Som rejsende har du ret til kompensation ved flyforsinkelse, hvis du ankommer mere end tre timer for sent til din destination. Størrelsen på kompensationen afhænger af, hvor lang en flyvning der er tale om, oplyser Forbruger Europa på deres hjemmeside.

»Jeg tror, det er omkring 5.900 kroner, vi skal have fra Primera Air«, lyder det fra Mia Bargmann.

Hos Forbrugerrådet Tænk er man ikke overrasket over den manglende betaling.

»Det er ikke første gang, at jeg hører om, at det trækker ud med at få kompensation tilbage fra et flyselskab. Flyselskaberne skal følge EU's forordning på området, hvor det anbefales, at klager behandles inden for to måneder. Over et halvt års behandlingstid er alt for meget«, siger politisk rådgiver, Vibeke Myrtue Jensen.

Alt for lang ventetid

Da Mia Bargmann vendte hjem fra ferie, kunne hun ikke overskue selv at stå for at kræve kompensation fra flyselskabet. Hun kontaktede derfor virksomheden Flyhjælp, der hjælper passagerer med juridisk rådgivning og med at indhente kompensation.

Selv om nogle af de medrejsende på turen på nuværende tidspunkt har fået deres kompensation ved at gå direkte til flyselskabet, er pengene stadig ikke tikket ind på Mia Bargmanns konto her otte måneder senere.

»Jeg forstår ikke, at nogen har fået pengene hurtigere ved selv at gå direkte til flyselskabet«, siger Mia Bargmann. Hun troede, at det ville gå stærkere, hvis man fik hjælp fra Flyhjælp, men det har ikke været tilfældet.

»Det er atypisk, at det er gået hurtigere at gå direkte til flyselskabet end igennem os. Der er tale om en enkelt sag, der ikke udtrykker det generelle billede af at indhente kompensation«, forklarer administrerende direktør i Flyhjælp, Gustav Frederik Thybo.

»Men flyselskaberne behandler passagererne meget forskelligt. Hvis flyselskabet anerkender en passagerers ret til kompensation for en bestemt forsinkelse, burde de udbetale kompensationen til alle, der har oplevet det samme, men det er desværre ikke tilfældet«, uddyber han.

Ifølge ham trækker flyselskabet sagen i langdrag ved at lyve om den reelle årsag til forsinkelsen. Og på den måde mindske risikoen for at skulle betale kompensation.

»For eksempel kan de indberette dårlige vejrforhold, hvor der ikke er krav på kompensation«, siger han.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at kunden kan få sin kompensation. Det er jo også i vores interesse, da vi først får noget økonomisk ud af det, når kompensationen er udbetalt«, afslutter han.

Ikke fair regler

Hos Bravo Tours har man ikke oplevet, at kunder ikke får deres kompensation fra Primera Air. Men ventetiden for tilbagebetaling ligger på 6-8 måneder. Administrerende direktør i Bravo Tours, Peder Hornshøj, er glad for samarbejdet med Primera Air og synes ikke reglerne for kompensation er fair.

»Den EU-forordning er fuldstændig forskruet. Flyselskaber sætter sikkerheden højest. Derfor er det ikke fair, at de skal straffes ved forsinkelse. En forsinkelse på fem-seks timer kan koste et flyselskab en million. Det synes jeg er helt ude i hampen«, siger han.

Primera Air har ikke vendt tilbage med en kommentar.