Flystrejke i Frankrig tvang danskere ud på 15 timer lang bustur En strejke var skyld i, at en gruppe måtte med bus til Paris i stedet for fly. Fire af gruppens medlemmer ønskede at annullere deres rejse. Det afviste Gislev Rejser.

Iprogrammet for en rejse til Costa Rica med Gislev Rejser hen over påsken stod der ikke noget om buskørsel fra København til Paris. Men en flystrejke i Frankrig betød, at en gruppe på 11 rejsende fik aflyst deres Air France fly fra København til Paris. I stedet måtte de køre i bus. En køretur på 15 timer.

Fakta Om pakkerejser Den rejse, der omtales i artiklen, var en pakkerejse sammensat efter de rejsendes ønske af Gislev Rejser. Pakkerejser: En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af mindst to af følgende elementer: Transport, indkvartering, anden turistmæssig ydelse, der ikke er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af rejsen, f.eks. liftkort, koncert- eller fodboldbilletter.

To betingelser, som skal være opfyldt: At disse elementer udbydes eller sælges samlet af bureauet, og at den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning. Klager: En klage over en pakkerejse kan behandles af Pakkerejse-Ankenævnet. De behandler klager fra forbrugere mod rejseudbydere, som i henhold til § 20 i henhold til lov om en rejsegarantifond er etableret i Danmark, vedrørende rejser, der er arrangeret og/eller solgt af en virksomhed her i landet. Køb af udelukkende transportydelser: Pakkerejse-Ankenævnet har ikke kompetence til at behandle klager over udelukkende transportydelser. Vil du kun klage over f.eks. flyrejsen, skal du klage til Trafikstyrelsen. Vis mere

Gruppen blev dermed ofre for den strejkebølge, der for tiden hærger i Frankrig. Udrejsen skulle være sket lørdag 24. marts om morgenen. Gruppen skulle have skiftet fly i Paris og være fløjet videre til Costa Rica.

Op til den weekend var der strejke både blandt franske flyveledere og i Air France, og derfor kunne Gislev Rejser ikke få gruppen af sted lørdag morgen. I stedet valgte de at transportere gruppen med bus fra København til Paris fredag aften.

Ifølge direktør i Gislev Rejser, Mogens Andersen, prøvede hans ansatte at finde andre flybilletter, både ved direkte kontakt til Air France og via rejsebureauprogrammet Amadeus, men det lykkedes ikke.

Flere i gruppen var dog ikke tilfredse med at få ændret første del af rejsen fra fly til bus. En af rejsedeltagerne, Jan Andersen, oplyser til Politiken, at han og tre andre i gruppen ikke havde lyst til at starte ferien med så lang en bustur. De ville derfor hellere blive hjemme og tage af sted en anden gang. Men over telefonen afviste en medarbejder fra Gislev Rejser at annullere rejsen og give dem pengene tilbage eller give dem nogen form for kompensation.

Direktør Mogens Andersen forklarer i en mail til Politiken, at det var en hektisk situation med afrejse på en af påskens største rejsedage. Der skulle handles hurtigt for at skaffe alternativ transport, og han erkender, at Gislev Rejser i kampens hede ikke fik orienteret Jan Andersen og hans tre rejsefæller korrekt, hvilket han nu beklager.

Kan have ret til at annullere

Afdelingschef Jakob Hahn fra Danmarks Rejsebureau Forening kan ikke kommentere konkrete sager, men han siger, at rejsebureauet efter pakkerejseloven kan have ret til at lave ændringer i rejsen, men:

»Afhængig af, hvor omfattende de pågældende ændringer er, vil kunden have krav på et afslag i rejsens pris, og er der tale om deciderede væsentlige ændringer, vil kunden desuden have ret til at annullere rejsen, hvis denne ikke længere ønsker at deltage i rejsen på grund af de væsentlige ændringer. Det er altid en konkret vurdering, hvornår der er tale om væsentlige ændringer. Væsentlige ændringer kan bl.a. være ændringer i rejsetidspunkter, der går ud over, hvad kunden må tåle, ændringer i transportform, hvis transporten er af længere varighed eller flytning til et andet hotel, der ikke har samme standard og beliggenhed som det bestilte hotel«.

At rejsegruppen skulle af sted fredag i stedet for lørdag kan eventuelt også udløse en kompensation:

»For så vidt angår ændringer i afrejsetidspunkter, skal kunden på længere rejser over en uge tåle ændringer i afrejsetidspunktet i helt op til et døgn uden, at det som udgangspunkt giver ret til at annullere rejsen. Kunden vil dog ofte ved større tidsmæssige ændringer have krav på et mindre afslag i rejsens pris som kompensation for de pågældende ændringer. Ved ændringer, der betragtes som væsentlige, skal rejsearrangøren forud for rejsen orientere kunden om ændringerne og oplyse om dennes eventuelle ret til at annullere eller om størrelsen på det afslag, kunden vil modtage som kompensation, hvis kunden ønsker at gennemføre rejsen med de pågældende ændringer«, forklarer Jakob Hahn.