Bjergvandring i Uganda: Gennem blæst og regn til toppen med det formidable udsyn

Anden dag skal vi til Base Camp, 3.400 meter oppe. Vi går gennem bambusskov.

»21 procent af bjerget er dækket af blandet bambusskov«, siger Joel alvorligt. Han kan også latinske navne på buske. Lianer snor sig mellem store stammer. Pludselig ser vi aber, der springer fra gren til gren. Efterhånden åbner landskabet sig. Så hører vi skud i det fjerne. Jacob, den yngste guide, som har glatraget isse og et utålmodigt sind, rynker panden. »Krybskytter«, siger han. Formentlig er det varselsskud fra parkens rangers.

Vi går mellem kaffefarvede buske og afsvedet græs. Guiden Joel forklarer, at den rødlige farve og det forkullede græs skyldes krybskytter, som i januar har brugt ild til at jage dyr, men mistede kontrollen med flammerne.

Skribenten tager et stop undervejs. Her er det godt vejr. Det var ikke tilfældet på hele turen.

På et tidspunkt går stien forbi foden af en høj, hvor vagter fra nationalparken holder til. De har spottet os og står klar med gæstebog. Der er gensynsglæde og lystig palaver på swahili vagterne imellem. Pludselig dukker tre andre rangers op. De skubber til en mand, som har håndleddene bundet foran sig og en død hund hængende om halsen. Det er en krybskytte, som de har taget til fange. De har skudt hans jagthund. De har hængt den døde hund om halsen på ham som en slags bevisbyrde og vil tage ham ned til politiet i dalen.

Da vi bevæger os videre op ad bjerget, fortæller guiden Joel mig, at rangers er nødt til at sætte sig i respekt hos tilfangetagne krybskytter. Det er tydeligt, at her ulmer en lokal konflikt, hvor der ikke er helte. Rangers er stolte over at beskytte naturen, herunder aber, hvis kød spises af lokale, og hvis hale og skind er eftertragtet til brug i traditionelle trommedanse. Men der er også et voldsomt befolkningspres i dale rundt om bjerget.

Vi når Base Camp tidligt. Lejren ligger mellem lave, krogede hvidbarkede træer. De to vagter sætter sig og polerer deres geværer. Imens leder bærerne efter brænde. Jeg har efter et par dage indtryk af en klar hakkeorden, hvor vagterne tydeligvis føler sig for fine til at gøre andet end at passe våbnene og underholde mig om naturen. Kokken betror mig da også, at brutalitet fra parkens vagter over for lokale – som over for den pågrebne krybskytte – er udbredt. Mens kokken og bærerne er fra den lokale badisot-stamme (fra bantu-folket) er Joel sapin og Jacob karamojong, en tidligere nomadestamme. Således befinder jeg mig i et helt lille konglomerat af det ugandiske stammesamfund. Og her er både en anglikaner, en katolik og en muslim, får jeg at vide.

Westernlandskaber

På tredjedagen går turen fra Base Camp til toppen og tilbage. Landskabet er åbent og ser spektakulært western-agtigt ud. Her blæser en kold vind, og her er ikke det mindste spor efter menneskelig tilstedeværelse. Vi går ad en smal sti over hede med lav bevoksning og lavasten, hvide og gule blomster og vindbøjede buske langs den udslukkede vulkans krater og med udsigt mod golde bjergrygge i Kenya. Der er fascinerende træer heroppe. Det er de såkaldte giant groundsels, som ligner små flerhovedede palmer. Mine ben er tunge som bly i den tynde luft. Men solen stråler. Vi passerer små vandreservoirer og bevæger os forbi Jackson Peak og videre op over mosbevoksning og klipper til den højeste tinde, Wagagai Peak, opkaldt efter en af de lokale beboeres forfædre.

Den sidste dag skal vi hastigt 2.700 meter ned og tilbage til civilisationen. Det er en smuk dag, og i de tidlige morgentime aner vi den blånende dal under os. Et godt stykke nede løber vi ind i en større gruppe ugandere, som uden videre udstyr er på vej op ad bjerget. »Det er turister«, mener Jacob, idet den ene videofilmer, mens Joel fortæller, at der eksisterer en traditionel, lokal kult af bjerget, som der bringes ofre til. Gruppen viser sig dog at være genfødt kristne, og de har ikke offergaver med, kun Bibelen. Igen overraskes vi af regnen, da vi kommer til bjergets nederste skråninger, hvor den spredte bebyggelse starter. Hagl falder som tunge projektiler, og det gør ondt. Stierne bliver til veritable floder. Vi krydser over marker og glider i den opblødte jord.