Nu flyver SAS endelig fra Aarhus I dag letter de første fly til henholdsvis München, Stockholm og Oslo fra Aarhus Airport, når SAS officielt åbner deres nye base.

Fra i dag, mandag, bliver det meget lettere for østjyderne at komme af sted mod varmere himmelstrøg til eksempelvis Mallorca og til nogle af de store skandinaviske hovedstæder.

Dagen er nemlig kommet, hvor SAS åbner de mange nye ruter fra Aarhus Lufthavn.

»De nye ruter betyder flere passagerer, og det er jo derfor, vi er her. Det er vores eksistensberettigelse at servicere Østjylland, og det gør vi med at få skaffet nye ruter, som folk herfra kan benytte sig af, og som folk ude fra verden kan komme til Østjylland med«, siger Peter Høgsberg, der er direktør hos Aarhus Lufthavn, til TV2 Østjylland.

Det sker med en officiel åbningsceremoni, hvor tre fly letter for første gang fra Tirstrup med kurs mod München, Stockholm og Oslo.

Med det nye samarbejde mellem SAS og Aarhus Lufthavn følger seks internationale ruter til blandt andet Oslo, Stockholm og München og de mest sommerlige destinationer Nice, Mallorca og Split i Kroatien.

Derudover bliver ruten mellem Aarhus og Malaga til en helårsrute.

Satsning på direkte ruter

Og spørger man Peter Høgsberg selv, så er dagen i dag helt speciel.

»Den satsning og markering, vi har med SAS i dag, er et vendepunkt. Det er en nødvendig ting, som gør, at vi kan vækste endnu mere. Det er første skridt, og det er vi rigtig glade for«, siger han.

Han fortæller, at flere og flere ønsker at kunne flyve mere direkte, men at det ikke altid kan lade sig gøre alle steder.

»Derfor er en af de mål, vi har her i lufthavnen, at få forbundet os med nogle gode lufthavne, hvor man kan komme videre ud i verden«, siger Peter Høgsberg.

Også Michael Hansen, der er salgschef hos SAS Danmark, kan berette, at passagererne gerne vil flyve på ferie uden mellemlandinger undervejs.

»Vi håber, det bliver taget rigtig godt imod i det østjyske. Vi har lyttet. Vi har fået en masse henvendelser om, at folk gerne vil flyve mere direkte, og det leverer vi nu«, siger han.

Hvis ruterne bliver taget godt imod, vil han ikke afvise, at passagererne kan komme til at se endnu flere direkte ruter i fremtiden.

Flere nyheder på vej

Der er også en stor gevinst til det østjyske erhvervsliv. Fremover vil SAS nemlig øger flyvningerne mellem Danmarks to største byer, Aarhus og København, med 20 procent.

Det er da også noget direktør Peter Høgsberg ser frem til.

»Forventningerne er, at det østjyske erhvervsliv og de østjyske rejsende tager godt imod ruterne, og at de vil begynde at bruge dem en helt masse«, siger han.

Og fremtiden for Aarhus Lufthavn kan han allerede løfte lidt af sløret for.

»Vi har mere i støbeskeen«, siger Peter Høgsberg og uddyber:

»Mere siger jeg ikke lige nu, men vi kan godt glæde os til en helt masse mere«, siger han.

Som et konkret eksempel nævner han dog, at lufthavnen til september starter Berlin op sammen med flyselskabet Easyjet. Her har de en forventning om at kunne sende passagererne videre til over 100 destinationer, som Easyjet betjener fra Berlin.

I efteråret blev det offentliggjort, at SAS havde investeret et trecifret millionbeløb i den østjyske lufthavn. Den nyhed vakte stor glæde hos borgmestrene i henholdsvis Aarhus Kommune og Syddjurs Kommune.

»Det er en rigtig god dag for Aarhus Lufthavn. Med det her har vi taget et meget stort spring fremad, når det handler om at skabe de ruter, som erhvervslivet har efterspurgt«, sagde borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), i oktober til TV2 Østjylland.

Daværende borgmester i Syddjurs Kommune, Claus Wistoft (V), øjnede med de nye flyruter muligheden for flere arbejdspladser i kommunen.

»Når der kommer mere aktivitet her, så kommer der automatisk flere arbejdspladser, men der er også afledte effekter som for eksempel håndværkere og alle mulige andre, der skal servicere lufthavnen«, siger han dengang til TV2 Østjylland.

/ritzau/