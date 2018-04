Per Munch: Tag elcyklen op og stå på ski ned Hvad gør man, når man vil stå på ski, men det efterhånden er slutningen af maj, og alle lifter er lukkede? I Romsdalen i Vestnorge tager man elcyklen og går det sidste stykke vej med skind under skiene.

Det ser pænt åndssvagt ud, når en gruppe skiløbere på 10 personer kører af sted på store elektriske mountainibikes med skiene strittende op i luften fra rygsækkene, som om vi bar på et kæmpe A hver især.



Men hvor åndssvagt det end lyder at trampe i pedalerne med skistøvler på, er det en stor naturoplevelse, når man i slutningen af maj kan cykle 12 kilometer op ad Trollstigen, en berømt bjergvej i Fjordnorge nær byen Åndalsnes.

Op ad serpentinveje og hårnålesving, forbi brølende vandfald, klukkende bække og sivende vand fra snemasserne, der er ved at overgive sig til sommeren.

Foto: Valentin Rapp I norske Romsdalen kan du køre på el-cykel med ski på ryggen op ad bjerget og stå på ski ned.

Cyklerne har 9 gear, skivebremser, støddæmper og 4 trin på hjælpemotoren, så man kan selv bestemme, hvor meget motion man synes, man trænger til. Jeg valgte at gå all in på hjælpemidlerne. Og nappede 800 højdemeter uden at få sved på panden.

Så sluttede festen.

Her må vi lægge cyklerne i vejkanten – uden at låse, i Norge er der åbenbart ingen, der gider gøre sig umagen med at score en elcykel til 28.000 norske kroner.

Nu skal skiene af sækken og skindene på skiene. Så vi med løs hæl i de særlige skitouring-bindinger kan gå op, stille og roligt. Målet er Finnan-gletsjeren i 1.750 meters højde.

Foto: Per Munch Målet er Finnan-gletsjeren i 1.750 meters højde, og skind under skiene hjælper os med at nå målet. Det er hårdt. Og lidt svært. Og meget varmt.

Det er hårdt. Og lidt svært. Og meget varmt.

Hjelmene har vi spændt fast på rygsækkene. Vi har smidt det meste af overtøjet, og nu trasker vi i et roligt tempo, op, op, op.

Som vores finske guide, Urpu Hapuoja, fortæller os, så gælder det om at »hvile sig op«.

Sådan kommer du på skitouring i Norge Politiken besøgte byen Andålsnes i Fjordnorge og Romsdalen syd for Trondheim, hvor der er mange muligheder for touringsski i det berømte klatreområde.

Nærmeste lufthavn er Molde (hvor både SAS og Norwegian flyver til) godt en times kørsel fra Romsdalen, men smukkere er turen med tog godt 5 timers fra Gardermoen ved Oslo, hvoraf den sidste halvanden time er med skinnebus langs den smukke elv Rauma. Sæsonen for skitouring er fra midt-januar til midt-juni. Nogle steder kan man komme med båd til fjerne fjelde, andre steder bliver man kørt, går selv eller taget el-cyklen. Lejer man guide og udstyr på Hotel Aak er priserne for en dag: 800 norske kroner for cyklen (ca.630 kr.), 660 kroner for ski, støvler og lavineudstyr (ca. 520 kr.), samt 550 kroner per pers. for guide (ca. 430 kr.). www.hotelaak.no Find flere muligheder for skitouring på www.visitnorway.com/skitouring

Løft ikke skiene, skub dem frem, mens de bliver i sneen. Gør alt, hvad du kan for at gøre det roligt og let for dig selv.

Hun fortæller også, at man ikke længere bruger den særlige hælstøtte, som man ellers kan klappe op i to niveauer, efterhånden som det bliver stejlere.

»I dag mener vi, at det bedre at blive på sneen med hele foden. Du har bedre balance, og hvis det føles svært at undvære hælstøtten, er det fordi, du går for stejlt«, siger Urpu Hapuoja.

Foto: Per Munch Ostemad, Kvikklunsj og Brus med ananas og pære gør underværker.

Vi finder en plet med mosbevoksede klipper, spiser norske egnsretter som Kvikk Lunsj (en kiksechokolade) og drikker Brus (ananas og pære). Og koser os i al almindelighed. Inden det går videre op, op, op.

Op til vi kan se de berømte bjergtoppe i området. Kongen, Bispen, Dronningen.

Ved gletsjeren er vi i 1.750 meters højde, og vores norske guide, Odd Erik Rønning, der også driver Hotel Aak, fortæller om det italienske par, der gik på ski i 1970 alene deroppe, men aldrig kom igen. Og ikke hentede deres bil, som stod parkeret nedenfor. Først 20 år senere dukkede de op som dybfrost, da et stykke af gletsjeren brækkede af.

Nu er der kun en vej - ned!

5 tips om skitouring Gør det. Lej skitouring udstyr (kaldes også randonnée på fransk), støvler og skind, når du kan slippe afsted med det. Man kan sagtens nøjes med 2-3 timer og få en fornemmelse og en anderledes skioplevelse uden at tage langt ud i offpisten. Gør det for eksempel ved start eller slut på ferien, så kan du spare liftkortet den dag.

Hyr en guide. Kun sådan er det sikkert at komme i offpisten. Og så kan du låne lavineudstyr, og du kan få tekniske tips undervejs. Vær i god form.Det er knoklehårdt, så jo mere kredsløbstræning i forvejen, jo bedre. Husk tør trøje.Husk en undertrøje at skifte med, når I kommer på toppen. Så du ikke skal være klam og kold, helt til I er tilbage på hotellet. Tænk også i alle andre fornødenheder, vabelplaster, vand, mad, solcreme, solskygge, bandana. Der er no turning back, når man først er i gang. Husk rygsækken. En god skirygsæk med fastspændingsmuligheder til ski er et must. Gerne også med et net eller remme til skihjelmen, som er ulidelig at have på, når man kravler opad. Vis mere

Endelig. På med en tør indertrøje. Af med skindene. Og så er der fjeldfest!