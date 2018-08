Oplevelsescenter: Vikingerne var timer om at dø af et økseslag

Foto: Morten Langkilde Museets daglige leder, Morten Teilmann-Sørensen, fortæller om området ud fra en model i forhallen.

Kongerækken fylder en hel væg og er et af oplevelsescentrets største hits, fordi kongerækken »er fortalt med et glimt i øjet«, som Morten Teilmann-Jørgensen formulerer det. Dydsmønstre har regenterne ikke været, og kongehusets historie er præget af krig, sex, penge, intriger og magtbegær.



Nordens mytologi bliver fortalt på rødderne af livets træ Ask Yggdrasil i Mytologirummet, som skifter farve afhængig af historiernes tema. Den blå farve symboliserer skabelsen, mens rød er ragnarok.



Farven lilla er en blanding af blå, troens farve, og rød, kærlighedens farve, og tager over i afdelingen Blåtand og den nye tro. Et såkaldt riffelmaleri – malet på riflet baggrund, så det set fra venstre viser ét motiv og fra højre et andet – illustrerer overgangen til kristendommen. På den ene side sidder et lille barn på farens knæ, som dermed anerkender faderskabet. Set fra den anden side bliver barnet døbt og er nu kristent.

Første pressemeddelelse

Ikke kun Oplevelsescenter Kongernes Jelling er for alvor rykket ind i den digitale tidsalder. Det er Harald Blåtand også, selv om han døde for over 1.000 år siden.

I 1990'erne arbejdede den amerikanske ingeniør Jim Kardach på en trådløs forbindelse mellem mobil og computer. Under en druktur i Toronto med kollegaen Sven Mattisson fortalte sidstnævnte Kardach om Harald Blåtand. Kardach havde faktisk allerede bestilt en bog om vikingetiden, Gwyn Jones' 'A History of The Vikings', og så fandt han det foreløbige navn til den trådløse forbindelse.

Foto: Morten Langkilde Ingeniøren Jim Kardach var med til at udvikle Bluetooth-teknologien og samtidig en stor beundrer af kong Harald Blåtand (Bluetooth på engelsk). Bluetooth var en arbejdstitel, der bed sig fast, og symbolet er sammensat af de to runer H for Harald og B for Blåtand.

Den historieglade Kardach læste, at »Harald havde forenet Danmark og kristnet danskerne«, som han senere skrev i en klumme: »Det forekom mig at være et godt kodenavn til programmet«.

Navnet blev aldrig ændret. For det første kunne marketingafdelingen ikke finde på noget bedre, og for det andet blev Bluetooth-navnet så stort et hit, at logoet også blev inspireret af Harald Blåtand. Logoet er dannet af en sammensmeltning af runerne H og B for Harald Bluetooth – selvfølgelig på blå baggrund, eftersom Harald muligvis havde en blåsort tand.