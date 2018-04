Luftfartskender om købsmelding: Norwegian er en trussel for British Airways Norsk flyselskabs indtog i London har lagt pres på British Airways' langdistanceflyvninger.

Et af verdens største luftfartsselskaber International Airlines Group (IAG) overvejer et køb af Norwegian.

Selskabet, der ejer British Airways , Aer Lingus, Iberia og Vueling, har i dag meldt ud, at det har købt en ejerandel på 4,61 procent af det norske selskab.

AIG ser Norwegian som en attraktiv investering, lyder det.

En udmelding, der ifølge Flemming Lundberg Poulsen, der driver branchesitet FinalCall.travel og følger luftfartsbranchen tæt, nok mere handler om, at IAG ser Norwegian som en alvorlig konkurrent end en attraktiv investering.

»Norwegian er blevet store på langruter fra London (der er British Airways' base, red.). Det er klart, at IAG ser Norwegian som en trussel. British Airways vil gerne kontrollere markedet for langruter ud af London, hvor priserne er faldet, efter Norwegian er trådt ind. Det er det, jeg tror, det handler om for IAG«, siger Flemming Lundberg Poulsen.

Norwegian har brug for kapital

Dagens investering i Norwegian skal bane vej for drøftelser med Norwegian om muligheden for et komplet bud på det norske flyselskab.

Flemming Lundberg Poulsen mener umiddelbart, at en overtagelse godt kunne være relevant for Norwegian, der i marts kunne melde om et 2017-underskud på tre milliarder norske kroner.

»Med deres økonomiske situation mangler de kapital. Så det kunne godt være, at Norwegian ville synes, at det var en appelsin i turbanen at få kapitalstærke ejere ind. Men det er svært at vurdere«, siger Flemming Lundberg Poulsen.

En mulig overtagelse vil i fremtiden ikke betyde det store for de danske forbrugere, mener Flemming Lundberg Poulsen.

»Det handler mest om det engelske marked det her«.

Norwegians danske kommunikationschef, Andreas Hjørnholm, skriver i en mail til Politiken, at Norwegian først i dag er blevet gjort opmærksom på IAG's opkøb, og at det er gjort uden Norwegians forudgående viden.

»Vi har ikke være i dialog med IAG om sagen. At et af verdens største luftfartsselskaber viser interesse i Norwegian illustrerer, at vores forretningsmodel er bæredygtig og rummer potentiale til yderligere global vækst«, lyder det fra Andreas Hjørnholm.