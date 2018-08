Hoteltjek: Lige ved lufthavnen, smart, men temmelig dyrt

Gå ud af ankomstterminal i Amsterdams Schiphol-lufthavn, fortsæt et par hundrede meter, og så er du ved dit hotel, hvor du kan checke ind for natten.



Rejsedeklaration

Politikens flybillet til Amsterdam var betalt af KLM. Flyselskabet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Om hotellet

Citizen M Schiphol, Jan Plezierweg 2, Schiphol, 1118 BB Holland

Godt:

Tæt på lufthavnen

Tjekket indretning Skidt:

Dyrt

Dårligt indeklima





Citizen M-hotellet i Amsterdams Schiphol-lufthavn kan være en god løsning, hvis man ankommer sent eller skal flyve tidligt, og man ikke orker turen til og fra Amsterdam centrum.

Beliggenhed: Man bor i et ret ucharmerende lufthavnsmiljø, så det er ikke for beliggenhedens skyld, at man vælger dette hotel. Citizen M er en kæde, der findes i flere andre europæiske storbyer, hvor man kan møde den samme byggestil som i Amsterdam – man kunne beskrive hotellet som en skotøjsæske af beton, glas og stål.

Foto: citizenM hotels/Richard Powers Lobbyen er smeltet sammen med baren. Det giver en god stemning.

Indretning: Når man træder ind gennem døren, tror man, at man er havnet i baren. Det er man sådan set også. Men først skal man lige tjekke ind, og det foregår ved et bord, der er skubbet lidt diskret til siden. Her går man selv hen til computeren og taster sit bestillingsnummer ind og får på den måde tildelt et værelse. Nøglekortet til værelset skanner man også selv, og man må gerne beholde det – det kan også bruges som bagagemærke på en kuffert.

Og så op på værelset, og man åbner døren til et lidt usædvanligt syn. Toilet og brusekabine rager nemlig ud som to halvcirkler i værelset. Et tyndt gardin kan trækkes for, så man afskærmer ’badeværelset’ fra resten af værelset, som nærmest bare er en stor seng.

Foto: Allan Graubæk Man skal zigzagge forbi toilet og brusekabine.

Her på hotellet i Schiphol kan vinduerne ikke åbnes. Måske for at skåne gæsterne for flystøj, men der bliver lummert på værelset, når man ikke kan lufte ud.

Service og faciliteter: Politiken ankom kort før midnat og forlod hotellet næste morgen ved 8-tiden, så vi gjorde ikke meget brug af hotellets service. Baren og lobbyen, der er smeltet sammen til ét lokale, ser indbydende ud til en drink og en snak. Vi sprang morgenmaden over – det er en buffet med kolde og lune retter til 14 euro (ca. 105 kroner).

Konklusion: Vi gav 149 euro ( 1.100 kroner) for en overnatning uden morgenmad. Det kan forekomme dyrt, da man kan bo på Hilton og Sheraton i lufthavnen til næsten samme pris. Disse luksushoteller ligger lidt længere væk fra terminalen, og netop Citizen M’s beliggenhed få hundrede meter fra lufthavnen kan være det argument, der retfærdiggør den ret høje pris. Vi vil dog ikke anbefale Citizen M til et ophold på flere dage i Amsterdam.