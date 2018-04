Prishop i entré til amerikanske nationalparker Fra 1. juni skal der i mange parker betales fem dollars ekstra. Pengene skal bruges til istandsættelse og bedre faciliteter for de besøgende.

Du skal betale lidt ekstra i entré, hvis du til sommer vil kigge op mod Half Dome-bjergtoppen i Yosemite nationalpark, eller hvis du vil opleve udbruddet fra Old Faithful-gejseren i Yellowstone nationalpark. I disse parker vil der fra 1. juni blive opkrævet 5 dollars (ca. 30 kroner) ekstra i entré.

Top 10 USA-parker De mest besøgte nationalparker i USA i 2017: 1: Blue Ridge Parkway, North Carolina/Virginia: 16.093.765 gæster. 2: Golden Gate National Recreation Area, Californien: 14.981.897 gæster. 3: Great Smoky Mountains National Park, North Carolina, Tennessee: 11.388.893 gæster. 4: Gateway National Recreation Area, New York, New Jersey: 9.190.610 gæster. 5: Lincoln Memorial, Washington, D.C.: 7.956.117 gæster. 6: Lake Mead National Recreation Area, Arizona, Nevada: 7.882.339 gæster. 7: George Washington Memorial Parkway, Washington, D.C., Maryland, Virginia: 7.562.793 gæster. 8: Natchez Trace Parkway, Alabama, Mississippi, Tennessee: 6.326.062 gæster. 9: Grand Canyon National Park, Arizona: 6.254.238 gæster (billedet herover). 10: Vietnam Veterans Memorial, Washington, D.C.; 5.072.589 gæster. Kilde: National Park Service

Dermed vil adgangen koste 35 dollars (210 kroner) for en billet, der dækker alle passagerer i en personbil i syv dage, hvor man kan køre ind og ud af parken, som man lyster. Tilsvarende prishop vil ses i mange andre amerikanske nationalparker.

Mange af de store amerikanske nationalparker har lister over vedligeholdelse og forbedringer, de gerne vil have udført, men de mangler pengene til at gøre det. National Park Service, NPS, der står for driften af parkerne, har opgjort, at der skal udføres forbedringer for i alt 11,6 milliarder dollars (69 milliarder kroner) i de 417 parker og monumenter, som NPS administrerer.

Den højere entré vil ikke skaffe alle pengene på én gang. Den ventes dog at bidrage med yderligere 60 millioner dollars (360 millioner kroner) i løbet af det første år. Trods det kommende prishop er det i dag meget billigere at besøge parkerne end tidligere. I 1914 opkrævede Mount Rainier nationalpark i staten Washington en entré på 5 dollars — det ville svare til 123 dollars i dag, oplyser National Park Service.

Hvis man skal besøge flere parker på en USA-ferietur kan det hurtigt betale sig at købe et årspas, der gælder til alle parker i National Park Service. Det koster 80 dollars (480 kroner), og den pris er indtil videre uændret i forhold til sidste år.

Nationalparkerne er en stor succes. I 2017 var der i alt 331 millioner besøgende. Den mest populære park var sidste år Blue Ridge Parkway i North Carolina og Virginia. Se top 10-listen i faktaboksen.