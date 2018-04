Hr. Skov serverer lækkerier og kører på motorcykel Claus Skov har brugt naturen og lokale råvarer som udgangspunkt for en gourmetbutik og café i turistbyen Blåvand. Og så har han investeret i en Lauge Jensen motorcykel.

Hr. Skov hiver kultvinen Pingus til 7.500 kroner ned fra hylden og fortæller, at han engang solgte for 450.000 kroner Pingus-vin til en enkelt kunde, og konstaterer, at det må have været »en lystig aften i sommerhuset«.

Vi befinder os hverken i whiskybæltet nord for København eller i velhaverkvarteret Risskov i Aarhus, men i den lille turistby Blåvand ved Vesterhavet. Hr. Skov hedder Claus til fornavn og beskriver sig selv som bondeknold og nørd, når det gælder mad.





Claus Skov driver gourmetbutik og café, som selvfølgelig er opkaldt efter ham selv, Hr. Skov. Det hele begyndte med hustruen for 10 år siden.

Mums - på tallerknerne hos Hr. Skov ligger der lokale råvarer. Foto: Morten Langkilde

»Henny lavede snaps med alskens krydderurter. Hun brugte havtorn, blåbær, klitrose – ja, alt muligt. Vi bruger stadig naturens produkter i vores specialiteter. Derfor er en stor del af vores varer heller ikke økocertificeret, netop fordi vi selv har plukket dem i skov, på strand og hede. Vi har lige plukket 50 kilo lyng til snaps, øl og salt«.

Få køber kaviar

Bortset fra øl fremstiller hr. Skov selv en stor del af produkterne. Øllet brygges på Det Lille Bryghus på Sjælland, men hr. Skov finder selv ingredienserne:

»I sommer havde vi Hr. Skovs Sommerfrisk med paradisæbler, som stammede fra min mors, mosters og søsters haver«.

Hr. Skov, alias Claus Skov har sin butik i Blåvand, hvor han sælger specialiteter af eget mærke: Hr. Skov. Pølser, øl, snaps, marmelade, chutney, sennep, m.m. samt kostbare rødvine. Foto: Morten Langkilde

Trøfler, foie gras og ægte kaviar står på hylderne, men det er svært at få vestjyderne til at købe:

»Selv om vi er i Vestjylland, er kundepotentialet her, men du drømmer ikke om, hvor meget kaviar vi selv har spist. Men jeg er vedholdende, og folk skal nok købe på et tidspunkt, for kaviar smager godt«.

100 procent dansk motorcykel

Midt i butikken står en flot hvid motorcykel, men den er ikke til salg. De fleste af os har nok heller ikke råd, for hr. Skov betalte 750.000 for motorcyklen, som han kalder sit barn:

»Motorcyklen er en Lauge Jensen og 100 procent dansk. Der er kun produceret 100 af dem, og jeg har kun kørt på den en enkelt gang. Den skal bruges på messer og udstillinger som rullende reklame. Når motorcyklen blev så dyr, skyldes det, at den er håndbygget og speciallakeret med bl.a. mit navn og æblelogo«.