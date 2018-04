Gå i hælene på en skånsk fårehyrde På Skånes sydspids finder man Kåsebergaåsen. Her kan man vandre i grønne bakker, mellem fortids-minder og med havudsigt og få indblik i arbejdet med hyrdehunde og hold af 400 får.

Se jer for, hvor I går, det er ikke grøn asfalt, men en græsmark med fåreekskrementer«, advarer Ingela Mauritsson, da jeg sammen med en halv snes gæster begynder at gå ind over Kåsebergaåsen.

Vi er med på det daglige eftersyn af fårene for at tjekke – på svensk kolla – at de har det godt. Ingelas hjælpere er fire border collier. Inden afgang har Ingela fortalt lidt om arbejdet med fårene og hundene, Liz, Tim, Zock og Boss, der er helt uundværlige i arbejdet som fårehyrde:

»Tim er 4 år gammel og lige så stabil som en traktor fra Volvo«, erklærer Ingela:

»Han kan arbejde 8-10 timer om dagen. Zock er ung, han er min praktikant og har stadig meget at lære. Og så er der Liz, hun er som en politihund og følger mig overalt. Endelig er der Boss, han er helt udresseret og er derfor med i snor«, fortæller fårehyrden.

Ingela taler til hundene på forskellige sprog: til Liz på engelsk, Tim på svensk og Zock på walisisk. Det har den fordel, at hun kan afgive tre forskellige kommandoer på samme tid, og hundene er ikke tvivl om, hvad de hver især skal gøre. Liz kan for eksempel få beskeden work on, mens Zock får besked på at lægge sig, hvilket i Ingelas walisiske kommando hedder savena.

Alle fire hunde har blank sort-hvid-nougat pels og årvågne øjne og tripper veloplagt omkring, parat til dagens arbejde.

Foto: Karin Møller-Olsen Ingela Mauritsson med sin uundværlige fårehund, border collien Tim. Han vogter over fårene, der er kødfår og en krydsning af racerne Texel/Dorper/Finull og Suffolk.

Ingela selv minder mest om en cowgirl med sin bredskyggede læderhat og ternede skjorte. Men indtrykket brydes af hendes markante hyrdestav, der er fremstillet med håndtag af bukkehorn af en rigtig engelsk stick maker. Desuden har hun en fløjte om halsen, som bliver brugt til kommandoer til hundene. Også med fløjten har Ingela forskellige signaler til de tre arbejdshunde.

Da vi begynder at gå, vender hyrden sig mod det bugtende grønne landskab, de bratte skrænter og det blå hav: »Se, dette er mit ’Windows’«, siger hun med leende henvisning til de computere, som hun ved, de fleste af os sidder bøjet over til daglig: »Det er et dejligt arbejde, jeg har«.

Fåreflugt mellem kæmpesten

Vi har indledt turen på en del af åsen, hvor der i dag ikke er får, men bare grønne stepper med harefod, engelskgræs og andre småplanter. Her springer hundene af sted som forårskåde hopper. Men Liz og Tim adlyder enhver kommando fra Ingela og hendes fløjte.

Og da vi nærmer os fårenes tilholdssted, får hundene besked på først at lægge sig og dernæst gå i work mode, det vil sige, de bevæger sig langsomt frem for ikke at skræmme fårene.

Der tre hunde nærmest lister sig frem med sænkede skuldre som tigere, der sniger sig ind på deres bytte.

Fårene ligger fredeligt oppe på bakken i nærheden af åsens store sagnomspundne fortidsminde, Ales Stenar. Det består af 59 store klippeblokke, som er placeret i formation som et 67 meter langt og 19 meter bredt skibsskrog.

På afstand kan de trinde får, der ligger tæt sammen, godt ligne en stor bunke noget mindre og lysere sten, som er efterladt ved siden af skibssætningen. Men da hundene kommer nærmere, rejser fårene sig og begynder at gå.

Foto: Karin Møller-Olsen Ingela Mauritssons får, går ude på Kåseberga hele sommerhalvåret.

Da fårene lidt efter sætter i løb hen imod og mellem stenene i det store fortidsminde, stadig i samlet flok, spørger en af deltagerne på dagens vandring, hvem i flokken der egentlig bestemmer, hvor de løber hen?