Folkekirkens Nødhjælp tager på tur på Vestbredden På en cykel- eller vandretur på 'Abrahams Sti i Palæstina' kommer man ikke alene tæt på naturen og historie, men også på den palæstinensiske befolkning og konflikten med israelerne, siger Lisa Henry, landechef for Folkekirkens Nødhjælp i Palæstina.

Den israelsk besatte Vestbred er et smukt og barskt landskab, som ikke kun danner rammen om blodige sammenstød mellem israelere og palæstinensere. Det kan vandrere og cyklister forvisse sig om ved at bevæge sig ud på den 330 kilometer lange rute, ’Abrahams Sti’ eller ’Masar Ibrahim al-Khalil’ fra landsbyen Rummana i den nordlige del af Vestbredden til til ruinbyen Beit Mirsim i syd.

Vandring på 'Abrahams Sti'

Oplevelsen vil Folkekirkens Nødhjælp dele med danskere, som interesserer sig for natur, kultur, historie, religion og samtidig give vandrefolket mulighed for at nyde den palæstinensiske gæstfrihed og få et indblik i, hvordan det er at leve under en besættelse.



Det kræver en god kondition og masser af vand at vandre på 'Abrahams Sti'. Foto: Privatfoto

Lisa Henry er landechef for Folkekirkens Nødhjælp i Palæstina med kontor i Østjerusalem. Hun fortæller, at organisationen til efteråret vil udbyde ture til og på ’Abrahams Sti’:

»Senest har vi i samarbejde med 'Ibrahim al-Khalil' haft to højskoler hernede, som vandrede på en del af stien. Selv har jeg også gået på stien med mine børn. Den ene dag vandrede vi 13-14 kilometer og på andendagen syv kilometer. Om det er farligt at vandre på den vilde Vestbred? Jeg tror, det er farligere at cykle gennem Nørreport station.

Smag på Palæstina

Alligevel anbefaler Lisa Henry, at man allierer sig med en guide. Både fordi guiden ved, hvordan man skal gebærde sig, hvis man kommer for tæt på en israelsk bosættelse, og hvordan man skal klare sig ude i det barske landskab. Der skal man sørge for at have masser af vand, beskytte sig mod solen og kende sin vej.

Det palæstinensiske køkken byder på store oplevelser som morgenmaden her. Foto: Masar Ibrahim al-Khalil

George er rådgiver på Folkekirkens Nødhjælps kontor i Østjerusalem. Han oplyser, at ’Abrahams Sti’ er delt op i korte og lange afsnit, så de passer til den enkelte vandrers form og udholdenhed. Ikke alle strækninger egner sig til cykler:

»Palæstinas landskab er meget varieret med dale, bjerge, ørkener, marker og skove. Man passerer palæstinensiske landsbyer og ser og hører om palæstinensernes dagligdag. Man får chancen for at smage palæstinensisk mad: brød, ost, olivenolie og krydderier produceret i den almindelige husholdning og opleve malkning af geder«.

Bo hos en palæstinenser

Lisa Henry tilføjer, at netop mødet med palæstinenserne og den palæstinensiske gæstfrihed er et af højdepunkterne på vandreturen.

På Vestbredden risikerer vandrefolket også at støde på den israelske besættelsesmagt. Her følger de israelske soldater en gruppe ortodokse kristne ved dåbsceremoni ved Jordanfloden. Foto: Oded Balilty/AP/AP

»Vandrerne bliver inviteret ind i hjemmene og tilbudt kaffe. Man kan også spise og overnatte hos de lokale mod betaling selvfølgelig. Deltagerne kan bo i telt hos beduinerne, men det er lidt hårdt, for man ligger på et tæppe på jorden. Selv har jeg ikke prøvet det«.

Guiderne fortæller også om den israelske besættelse, når deltagerne passerer bosættelser og ødelagte palæstinensiske landsbyer. Deltagerne får et indblik i, hvordan de israelske bosættelser påvirker dagligdagen. Lisa Henry mener, at guiderne giver en fornuftig og nuanceret fortælling om besættelsen.