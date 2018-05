I Abrahams fodspor på den israelsk besatte Vestbred På Masar Ibrahim al-Khalil eller Abrahams Sti kan vandrere og cyklister opleve palæstinensisk kultur, natur, historie, gastronomi og gæstfrihed på en 330 kilometer lang rute på den israelsk besatte Vestbred fra landsbyen Rummana i nord til ruinbyen Beit Mirsim sydvest for Hebron i syd.

Abrahmas Sti eller Masar Ibrahim al-Khalil begynder egentlig i Hurran i Tyrkiet, og drømmen er, at den med tiden skal følge Abrahams rejser 4.800 kilometer gennem 10 lande fra Tyrkiet til Saudi-Arabien.



Kort over ruten

Foreløbig kan vandrefolket tage på tour de Vestbredden, som strækker sig 330 kilometer fra nord til syd på det israelsk besatte område.

Nablus – tag en bid af en knafeh-dessert

Foto: Masar Ibrahim al-Khalil Nablus er den største af de palæstinensiske selvstyrebyer.

Den største by på Vestbreddens nordlige del er kendt for sin håndlavede, økologiske olivensæbe og knafeh-dessert, som indeholder honningsødet ost.

Foto: Masar Ibrahim al-Khalil Qurantal-klostret ser nærmest ud til at være klistret til bjergsiden.

Alverdens lækkerier og grøntsager kan købes i souken eller basaren i Nablus gamle bydel. Jakobs Brønd ligger lige ved Vestbreddens største flygtningelejr Balata.

Jeriko - pas på fristelserne

Foto: Nasser Nasser/AP/AP Qurantal-klostret ser nærmest ud til at være klistret til bjergsiden.

Fristelsernes Bjerg, hvor Jesus fastede i 40 dage og modstod Djævelens fristelser, ligger ved Jeriko, hvis bymure ikke kunne modstå israelitternes hornblæsere.

En svævebane fører op til bjergtoppen og Qurantal-klostret, som klamrer sig til bjergsiden. Fra bjergtoppen er der udsigt over Det Døde Hav, Jordanbjergene og frugtplantager.

Bethlehem – graffiti ved de hellige steder

Foto: Nanna Navntoft Hebron er en smuk by, men hårdt plaget af sammenstød mellem palæstinensere og israelske bosættere.

Tre gange om året fejres julen i Bethlehem – katolikkernes og protestanternes 24. og 25. december, den græsk-ortodokse 6. januar og den armenske 18. januar.

Uanset om det er jul eller ej, er Fødselskirken, Krybbepladsen og Mælkegrotten et besøg værd. Protestkunst på muren til Israel – heriblandt streetartkunstneren Banksys – er også værd at se.

Hebron – her er Abraham begravet

Foto: Oded Balilty/AP/AP Under vandringen på Vestbredden er der mulighed for at overnatte hos beduinerne.

Oldtidsbyen Hebron er hellig for både jøder, muslimer og kristne, fordi patriarken Abraham og hans efterkommere er begravet i Makpelas Hule eller Ibrahimmoskeen.

Hvis man er i det politiske hjørne og vil ligne den afdøde PLO-leder Yassir Arafat, kan man besøge partisantørklædefabrikken Hirbawi Textiles og købe en kafiya.

Al-'Auja – bo hos beduinerne

Både ved Al-'Auja nord for Jeriko og Aral ar-Rashayida øst for Hebron passerer stien beduinlejre, hvor man kan få et indblik i det omvandrende teltliv med kameler, geder og får.

Det kan også lade sig gøre at overnatte i telt mod betaling. Det er ikke specielt bekvemt, men en helt anderledes oplevelse end et kædehotel.