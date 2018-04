En lille del af Noma åbner restaurant i Japan Tyske Thomas Frebal skal stå i spidsen for Noma-inspireret afstikker i Tokyo, når han til juni åbner Inua.

26. juni kommer det til at lugte lidt af Noma i den japanske hovedstad, Tokyo, når den nye restaurant Inua åbner for gæster på 9. etage i Fujimi-bygningen.

I spidsen for restauranten står den 34-årige tysker Thomas Frebel, der i 10 år har arbejdet tæt sammen med Noma-chef René Redzepi på Noma.

Nu åbner han altså sin egen restaurant i Tokyo med et navn, der har tydelige Noma-referencer, idet det kommer fra inuit-mytologi og betyder noget i retning af ånden, der eksisterer i alt levende.

René Redzepi har ikke nogen ejerandel i Inua, men vil til gengæld støtte Thomas Frebel, forklarer Noma-direktør Peter Kreiner i en mail fra Japan.

»René vil støtte og hjælpe Thomas i hans nye liv som køkkenchef, og som en del af det vil han et par gange om året også besøge Thomas for at sparre med ham. Det er dog vigtigt at understrege, at det er Thomas, der har det sidste ord nu«.

En del af Noma

Thomas Frebel var blandt andet med, da Noma i 2015 holdt til på Mandarin Hotel i Tokyo for en kort bemærkning; en såkaldt pop up. Og det gjorde så stort et indtryk på tyskeren, at han siden da har længtes efter at komme tilbage.

Han vil især have fokus på de lokale råvarer og det japanske køkken, men med Nomas tilgang til mad, forklarer Peter Kreiner.

»Thomas sagt, at han vil arbejde med japanese grown-råvarer og bruge den store variation af råvarer, der ligger i, at landet strækker sig fra det subtropiske Okinawa til det kolde Hokkaido. Thomas har været en del af Noma i 10 år, så en stor del af ham er jo Noma, og det kan han ikke bare lægge væk. Og som han selv siger det, der er jo nok også en lille del af ham i Noma.»

Noma har før resideret i kortere perioder i netop Tokyo samt også Mexico og Australien. Der vil være plads til 60 gæster i Inua. Restauranten er i øvrigt designet af det danske firma OEO Studio.

Dansk inspirerede og dansk drevede toprestauranter i det asiatiske er efterhånden ikke et ukendt fænomen.



I forvejen står Nikolaj Kirk og makker Mikkel Maarbjerg bag restauranten Hyg i Taipei, Taiwan, mens folkene bag Kiin Kiin på Nørrebro i adskillige år har drevet Sra Bua by Kiin Kiin i Bangkok, der i efteråret fik sin første michelinstjerne. Det samme fik Mikkeller-satellitten i samme by, Upstairs at Mikkellers.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til den nye restaurantåbning fra René Redzepi.