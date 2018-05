For fuld damp i det bakkede britiske landskab Tag med 90 år gammelt damplokomotiv ud i den sydlige del af Lake District. Jernbanen blev bygget til minedrift, men bruges nu af turister.

Toget er så lille og kompakt, at det ligner noget fra en legetøjsafdeling. Men tag ikke fejl, det har kræfter nok til at køre med 6-7 togvogne og 100 passagerer i det stejle terræn i Lake District i det vestlige Storbritannien.

Rejsedeklaration Politikens flybillet, billeje og hotelophold var betalt af VisitBritain. Turistorganisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

​»Man kan sige, at dette damplokomotiv er nyt, men altså kun for os. Vi har ikke haft det så længe, men det blev bygget for næsten 90 år gammelt«, siger lokomotivføreren, da han pusler om maskinen inden afgang fra stationen i Ravenglass, som er hovedkvarter for Ravenglass & Eskdale Railway.

Foto: Allan Graubæk Direktør Peter Brendling taler med lokomotivføreren. Alt er i orden til turen tilbage til Ravenglass. Peter Brendling gik med krykker efter en vandreulykke., da vi mødte ham for et par uger siden.

Det er ikke kun lokomotivet, der virker som noget fra småtingsafdelingen. Det samme gælder togvognene. Man skal dukke sig godt og grundigt for at komme ind gennem togdøren, og kun børn ville kunne stå oprejst derinde.

Om jernbanen Ravenglass & Eskdale Railway, Ravenglass CA18 15W. Billetpris: Voksne 15 pund (127 kroner). Familiebillet: 45 pund (380 kroner). Gælder for kørsel i 24 timer. Parkering ved stationen i Ravenglass: 4 pund (33 kroner).

​Vi tager plads på de lidt sprukne plastbetræk på sæderne og gør klar til at suge indtryk fra den 12 kilometer og 40 minutter lange tur til endestationen Dalegarth for Boot. Hvis man vil vide noget om det, man ser undervejs, må man selv gøre en indsats og finde informationer i guidebøger eller lignende. Der er ingen guide med på turen. Personalet nøjes med at kontrollere billetter, og naturen taler for så vidt også for sig selv. Vi kigger ud på grønne bakker og bjergtoppe, og masser af får tumler rundt på markerne.

Foto: Allan Graubæk Tre muntre pensionister, Jane Young, Valerie Jackson og Cathy Nichols, på tog- og vandretur.

Hvis man vil opleve naturen lidt tættere på, kan man stige af undervejs og tilbagelægge turen mellem stationerne til fods. Det er præcis, hvad tre af medpassagererne i kupeen har tænkt sig at gøre.

Jane Young, Valerie Jackson og Cathy Nichols rejser sammen i en gruppe på i alt 14 personer – alle pensionister, der hyppigt tager på vandreture sammen rundt om i Storbritannien.

Til fods mod endestationen

Denne dag i april er det højst 10 graders varme, men dog tørt og kun med en svag vind.

»Vi er klædt på til vejret«, siger Cathy Nichols. »Vi har vandtæt tøj på og solide vandrestøvler, så vi klarer det nok«. Gruppen stiger af på stationen Irkon Road. Herfra er der 8 kilometers vandretur til endestationen, Dalegarth for Boot.

Foto: Allan Graubæk Toget ruller ind på endestationen. Efter en kort pause kører det tilbage til Ravenglass.

Her møder vi direktøren for jernbanen, Peter Brendling. Han går med krykker – ikke en permanent tilstand, men et resultat af en uheldig vandretur tæt på hans hjem, der ligger i nærheden af endestationen.

Foto: Allan Graubæk Nu er lokomotivet med håndkraft skubbet 180 grader rundt, så det kan køre den anden vej.

Han ligner en person, der har fået en barndomsdrøm opfyldt.

»Som barn kørte jeg meget med tog sammen med mine forældre, især i Wales. Det var jernbaner af lidt samme kaliber som denne her. Nemlig smalsporsbaner, der kører i bakket terræn. Mange af disse baner blev grundlagt i slutningen af 180-tallet for at blive brugt i forbindelse med minedrift. Nu kører de for turisternes skyldv«, forklarer Peter Brendling.

Det går heller ikke rasende hurtigt i sådan en smalsporsbane: