Storstilet redningsplan for Australiens Great Barrier Reef Det store koralrev er truet af forskellige former for forurening. Det er stadig muligt at udforske korallerne på mange forskellige måder.

Australiens regering vil nu bruge milliarder af kroner på redde en af landets største naturattraktioner, Great Barrier Reef, der ligger ud for landets nordøstlige kyst. Dette 2.600 kilometer lange koralrev er hårdt angrebet af forurening og stigende havtemperaturer, som får korallerne til at dø.

En bevilling på 500 millioner australske dollars (ca. 2,3 milliarder kroner) skal sikre Great Barrier Reefs overlevelse. Det betegnes af New York Times som den største investering i naturbeskyttelse, som Australien nogensinde har foretaget.

2,6 millioner turister besøger hvert år Great Barrier Reef ud for Australiens nordøstlige kyst, og det giver grundlag for de 64.000 jobs, der i øjeblikket findes i turisterhvervene i området.



Stop for forurening fra landbrug

En del af pengene fra regeringen vil blive brugt at dæmme op for forurening fra landbruget, som er skyld i forringet vandkvalitet i det havområde, hvor Great Barrier Reef ligger.

Et andet problem er, at revet er udset for det fænomen, der i engelsk fagsprog kaldes 'bleaching' (Afblegning, red.). Australske forskere giver i avisen USA Today en forklaring på fænomenet:

»Den stigende mængde CO 2 i atmosfæren giver opvarmning af oceanerne, og det medvirker til, at korallerne mister deres farver og dør«, siger Charlie Veron, tidligere forskningschef i Australian Institute of Marine Science.

Denne afblegning er ikke af nye dato. Den blev første gang observeret i 1986 og igen under vejrfænomenet El Nino i 1997-98 samt flere gange siden da. I nogle tilfælde har korallerne været i stand til at genskabe deres farver, men i andre tilfælde dør de.

Great Barrier Reef er optaget på Unescos Verdensarvliste, og det betyder, at der kan være strikse regler for besøg i området.

Australiens officielle turistbureau give på sin hjemmeside en række tips til, hvordan man kan opleve Great Barrier Reef:

Med ubåd:

Tre personer kan tage plads i en ubåd, der sejler helt tæt på revene og fiskene. Først skal man sejle 45 minutter med en hurtig båd fra Cairns. Turen med båden koster fra 150 dollars (ca. 690 kroner).

Til fods:

Hvis du ikke vil svømme ved revet, kan du gå på havbunden. Det foregår Green Island, en halv times sejlads fra Cairns. Du bliver iført noget, der minder om en gammeldags rumdragt,og dermed har du din egen iltforsyning. En Seawalker-tur koster fra ca. 300 dollars (ca. 1.400 kroner).

På scooter:

Her skal du navigere med et fartøj, der ligner en vandscooter med et fastmonteret kuppel, der giver dig ilt og udsyn til omgivelserne. En tur med Scubadoo varer 20 minutter, men vi har ikke fundet priser på oplevelsen.

Med yacht:

Stig om bord i din private yacht, og så kan du selv bestemme, hvor og hvor længe, du vil dykke. Aquarius sejler fra Port Douglas, og det koster 250 dollars (1.150 kroner) per person at chartre båden fra kl. 8 til kl. 20.