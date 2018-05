Lungebetændelse eller ondt i ørerne? Nu kan du gå til lægen lige inden afrejse Københavns Lufthavn har åbnet en lægeklinik i Terminal 2. Det skal skabe tryghed for de rejsende og ansatte, lyder forklaringen.

Et amerikansk par bliver lukket ind bag den hvide dør hos lægen Behroz Firoozfard. Et kvarter efter kommer de smilende og lettede ud fra lægeklinikken, der ligger på første sal i Terminal 2. Manden med en recept i hånden til medicin mod øjenbetændelse, som han kan købe i det lille apotek i stueetagen. Så kan han sætte sig på flyet mod USA lidt senere uden de store gener.

Fakta om lægeklinikken Lægeklinikken ligger på 1. sal i Terminal 2 lige inden sikkerhedskontrollen. Den har åbent mandag, onsdag og fredag fra kl. 9-15 samt tirsdag og torsdag fra kl. 15-21. Der kan bestilles tid på nemlaegen.dk

Nu er det nemlig muligt at få et lægetjek inden afrejse eller ved hjemkomst i Københavns Lufthavn.

»Der har længe været en efterspørgsel på en lægeklinik – både blandt passagerer og personale herude. Der er omkring 80.000 mennesker igennem lufthavnen og 20.000 på arbejde hver dag, så det skaber ekstra tryghed for alle at vide, at der er en læge til stede«, siger seniorrådgiver i Københavns Lufthavn Lars Lemche.

For danske rejsende med boardingkort koster en konsultation 200 kroner. For udlændinge og danskere uden boardingkort koster det 100 euro (ca. 750 kroner). Man kan bestille tid hjemmefra eller bare tage et smut forbi uden tidsbestilling.

»Og du kan godt regne med at komme til med det samme«, lyder det fra Behroz Firoozfard.

Kun akutte problemer

Behroz Firoozfard står klar til at tage blodprøver, lægge drop, udskrive recepter eller hvad der nu er brug for inden rejsen. Foto: Finn Frandsen

Behroz Firoozfard tilser kun patienter med akutte problemer, der kan have indflydelse på rejsen. Det kan være alt fra at undersøge lungebetændelse og ondt i ørerne til at lægge kateter, scanne gravide ved smerter, vaccinere eller udskrive recept på malariapiller. Har apoteket lukket, har Behroz Firoozfard et lille lager med medicin.

Størstedelen af konsultationerne ender med, at rejsende kan tage sikkert af sted på ferie, men Behroz Firoozfard har også måttet lade rejsende blive hjemme på grund af optakt til blodprop eller epilepsi.

»Selv om det er ærgerligt at gå glip af en rejse, er folk selvfølgelig glade for at være blevet advaret i tide«, siger han.

Syv på verdensplan

Lægeklinikken åbnede 3. april, og der er nu syv lægeklinikker på verdensplan i lufthavne. De ligger i München, San Francisco, Tokyo, Vancouver, Milano og Stockholm.

Bliver der travlt i klinikken, kan den ifølge Lars Lemche fra Københavns Lufthavn udvides over tid – både pladsen og antallet af læger.

»Vi arbejder hele tiden med projekter, der kan skabe tilfredse rejsende. Vi ønsker, at turen gennem lufthavnen skal være en god del af rejsen«, siger han.

»Det næste projekt kunne for eksempel blive en frisør eller en massør eller en anden form for wellness, der kan gøres på forholdsvis kort tid inden afrejse. Men det er endnu ikke afklaret«, siger han.