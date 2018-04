Sådan får du adgang til lufthavnens otte lounger

Atelier Relaxium

Foto: Emma Line Sejersen I Atelier Relaxium kan man hygge sig med glimrende mad og krasse farver.

Åbnet: 2017

Hvem har adgang: Alle til 189 kroner per person samt en række flyselskabers businessclass-kunder og folk med fordelsprogrammer.

Placering: 1. sal i bunden af Terminal 2, hvor der tidligere lå et børneområde.

Drives af:Aviator.

Særkende: »Formålet har været at skabe noget, der er anderledes«, lyder det fra Maria Bendix, der er lounge manager i det få måneder gamle Atelier Relaxium, da Politiken er på besøg. Og missionen er lykkedes. For det føles lidt som at befinde sig i Olafur Eliassons kunstværk, Your Rainbow Panorama, på ARoS i Aarhus. Der er totalt knald på farverne, så du skal være i humør til fuld pang og møbler fra Normann Copenhagen i de mest hysteriske anstrøg. Det er maden, der viser sig at være det mest anderledes i forhold til lufthavnens andre, gamle lounger. Eksempelvis morgenmaden med små omeletter i glaskrukker, svampe og bacon ved siden af i små krukker og et fad med oste, der ligner noget, man har hentet på et landsbymarked i Provence. Det er med afstand det mest indbydende og lækre, der ses i Københavns Lufthavns lounger denne tirsdag morgen.

Primeclass Lounge

Foto: Emma Line Sejersen Læg mærke til kaffemaskine-monstrummet i bunden af billedet. Primeclass Lounge er den eneste lounge i Københavns Lufthavn med kaffe i den kvalitet.

Åbnet:2018.

Hvem har adgang: Alle til 229 kroner per person samt Turkish Airlines’ businessclass-kunder og desuden folk med fordelsprogrammer.

Placering:I ikke-Schengen-området efter paskontrollen i Terminal 3.

Drives af: TAV Group

Særkende: Lufthavnens nyeste og også mindste lounge med plads til 60 gæster. Du sidder med fin udsigt til Terminal 3’s fortravlede menneskemylder. I loftet hænger små lamper formet som glasdråber. I modsætning til alle andre lounger, hvor kaffen kommer fra typiske kontormaskiner, troner et stort italiensk kaffemonstrum i baren i Primeclass Lounge. Og det er et plus! Buffeten adskiller sig ikke væsentligt fra lufthavnens andre lounger – Atelier Relaxium undtaget.

Aspire Lounge

Foto: Emma Line Sejersen Siden 1999 har rejsende kunne søge ly og ro på 1. salen hos det, der i dag hedder Aspire Lounge.

Siden 1999 har rejsende kunne søge ly og ro på 1. salen hos det, der i dag hedder Aspire Lounge. Foto: Emma Line Sejersen

Åbnet: 1999

Hvem har adgang:Alle til 160 kroner per person samt en række flyselskabers businessclass-kunder og folk med fordelsprogrammer.

Placering: Terminal 2, mellem finger A og B.

Drives af:Swissport.

Særkende:12.000 besøger Aspire Lounge hver måned. Af dem er omkring 300-400 walkin-gæster. Det forklarer lounge manager Kim Dahl, mens vi drikker kaffe i det store, lange lokale med plads til 150 personer. Stedet er blandt andet populært, fordi det er den eneste lounge med rygekabine, og folk kommer her alene for at tage spidsen af den værste rygetrang. Der er ro og god plads og en klar nordisk tone i indretningen. Til gengæld ser buffeten ud, som om den gerne vil hjem til 1980’erne. En blok af leverpostej, skiver af skinke, pølse og ost. Rundstykker. Kaffemaskine, som du kender den fra kontoret.