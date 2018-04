Michelinkokke, anmeldere og kogebogsforfattere anbefaler: Her skal du spise på din ferie i de nordiske lande Danske michelinkokke, anmeldere, kogebogsforfattere og andet gastronomisk godtfolk anbefaler deres yndlingssteder at spise i Sverige, Færøerne, Norge og Island.





1. Michelinmad over åben ild

Foto: Erik Günter Hos Ekstedt i Stockholm laver man blandt andet retter som denne - rådyrhjerte i hø tilberedt med et kræmmerhusformet redskab, en flamadou, fyldt med oksefedt, der bruner kødet når det smeltes.

Restaurant: Ekstedt

Hvor: Stockholm, Sverige

Nicolai Nørregaard, køkkenchef på Kadeau: »Jeg spiser altid hos Niklas Ekstedt, når jeg er i Stockholm. Ud over at være en god ven og sparringspartner ud i kunsten at koge over åben ild (Niklas Ekstedts restaurant laver udelukkende mad over åben ild og i brændefyret ovn, red.) er han en fantastisk personlighed og kok. Han har med Ekstedt skabt et fuldstændig uhøjtideligt sted med plads til alle. Det er et af de få michelinmåltider i Norden, hvor man ikke er indlagt til en alenlang menu. Her får man præcise og sindssygt velsmagende retter, som heller ikke ruinerer«.

Ekstedt, Humlegårdsgatan 17, Stockholm, Sverige

2. Enorm velsmag oppe i Atlanten

Foto: Claes Bech-Poulsen Søpindsvin og syltede persillestilke. Sådan ser retterne ud på færøske Koks.

Restaurant: Koks

Hvor: Frammi við Gjónna, Færøerne

Helle Brønnum Carlsen, madskribent på Weekendavisen og ph.d. i mad og æstetik: »Spis på Koks på Færøerne. Af den simple årsag, at de med Poul Andrias Ziska i spidsen har forfinet, raffineret og kvalificeret deres eget helt særegne køkken med fermenteringsteknikker og fantastiske råvarer. Det er ikke bare fårefedt og tørret fisk. Det er ny nordisk mad på den yderste tangent. Du får på den måde en kulturel historiefortælling og mad med enorm velsmag«.

Koks, Frammi við Gjónna, Leynavatn, Færøerne

3. Autentisk nordisk med stor dybde i smagen

Foto: Karl Petersson Da Restaurant Dill i 2017 fik en michelinstjerne var det første gang, at den hæder blev tildelt en islandsk restaurant. I spidsen for restauranten står Ragnar Eiríksson, der tidligere har arbejdet både The Paul og Henne Kirkeby Kro.

Da Restaurant Dill i 2017 fik en michelinstjerne var det første gang, at den hæder blev tildelt en islandsk restaurant. I spidsen for restauranten står Ragnar Eiríksson, der tidligere har arbejdet både The Paul og Henne Kirkeby Kro. Foto: Karl Petersson

Restaurant: Dill Restaurant

Hvor: Reykjavik, Island

Paul Cunningham, køkkenchef på Henne Kirkeby Kro: »Ragnar Eiríksson har været min souschef på både The Paul og Henne Kirkeby Kro. Nu er han hjemme i Island, hvor han er køkkenchef på Dill, der har fået en michelinstjerne. Og det er hårdt for mig, for han er en stor personlighed og en dygtig kok. Jeg tænker på ham som min bror, mand! Han laver mad med råvarer fra Island. Det er autentisk nordisk mad med stor, stor dybde i smagen, som jeg ellers godt kan synes mangler i det nordiske køkken«.

Dill Restaurant, Hverfisgötu 12, Reykjavik, Island

4. Simpel, men veltillavet mad i den svenske hovedstad

Foto: Pr Der er et væld af små, hyggelige og afslappede restauranter i Stockholm. Speceriet er en af dem.

Der er et væld af små, hyggelige og afslappede restauranter i Stockholm. Speceriet er en af dem. Foto: Pr

Restaurant: Speceriet

Hvor: Stockholm, Sverige

Nadia Mathiasen, madskribent og kogebogsforfatter: »Speceriet i Stockholm er et skønt sted. De laver simpel, men virkelig veltillavet mad, eksempelvis knoldselleri med hasselnødder og citron eller spidskål med grillet grapefrugt og hjertemuslinger, og man spiser i afslappede omgivelser med venlig betjening. Og så er det ikke voldsomt dyrt (en hovedret til aften koster omkring 120 danske kroner, red.)«.

Speceriet, Artillerigatan 14, Stockholm

