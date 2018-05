På Oslobåden vil de have en michelinstjerne Men kokken vil helst bare lave god mad og madanmelder er skeptisk. Politiken har besøgt prestigerestauranten Sjø på Crown Seaways-færgen.

Er det et pr-stunt eller en reel ambition?

DFDS vil have en michelinstjerne til Oslobåden. Ikke til færgens folkekære gigantbuffet, men til restauranten Sjø, der åbnede for gæster 1. maj.

Nu har DFDS præsenteret et lille udvalg af retterne til en pressevisning på Crown Seaways. Kevin Helsinghof, der er global salgsdirektør, kalder michelinplanerne for »ambitiøse« og en »mission«, men også for en let måde at kommunikere på.

»Måske er det ikke så vigtigt, om vi får michelinstjerner, men ambitionen om stjernerne er vigtig. Vi skal kunne måle os med det højeste niveau, og der er Michelin jo nærliggende«, siger Kevin Helsinghof, der har holdt øje med, hvordan der de seneste år er blevet givet michelinstjerner til gadekøkkener i Asien og til restauranter på Bornholm.

»Så hvorfor ikke?« spørger han med henvisning til en mulig færgestjerne til Sjø.

Sjø er en videreudvikling af Marco Polo, der tidligere har været Oslobådens toprestaurant. Maden er en hyldest til Skandinavien. Til havet, kysterne og landet. I Norge, Sverige og Danmark.

To færger, ikke én

For at forløse drømmen om at servere topmad på Oslobåden har DFDS allieret sig med kokken Søren Westh, der har arbejdet otte år på Noma samt på steder som spanske El Bulli og amerikanske Per Se. Søren Westh, iført gul tophue og tatoveringer, præsenterer retter som torsk med svampebouillon, spinat og sort trompet og kalvetunge med hindbæreddike og bøgehatte.

Bagefter fortæller han Politiken om processen med at gøre Sjø til en topspisested, mens han viser rundt i Sjøs køkken.

Søren Westh - med den gule tophue - har været konsulent på Sjø og søsat stedets retter. Nu overlader han det hele til en anden kok. Foto: Sara Gangsted

Og det er noget af et projekt at være konsulent på, forstår man. For der er eksempelvis ikke bare tale om en restaurant, men to. En på hver af de to færger – Crown Seaways og Pearl Seaways. Her arbejder køkkenfolkene i 14 dage ad gangen, derfor er også hele fire hold af tjenere og kokke, to på hver færge, blevet oplært af Søren Westh.

Han har gjort en dyd ud af at lade alle i køkkenet være en del af processen. At alle forstår retterne, kender opskrifterne og sammen har været med til at smage til. Så alle fra tjenere til køkkenchefer føler ejerskab for den mad, der serveres på Sjø.

Ikke fokus på Michelin

Det med ejerskabet er vigtigt. For nu forlader Søren Westh projektet og overlader styringen til Christian Mortensen, tidligere køkkenchef hos Paul Cunningham i Tivoli, der fremover skal være manden i Sjøs to køkkener.

»Det er jeg nervøs for, men jeg føler, at det er en befrielse, for det har fyldt meget. Men Sjø er også min baby, synes jeg, og det føles lidt som at sige farvel til en masse venner, du har gået i skole med«, siger Søren Westh, der dog allerede er tilbage i juni for at se, om alt kører, som det skal, i køkkenet på Sjø.

Og så er der det med den bombastiske michelinudmelding.

»Det har jeg det i bund og grund lidt svært med. Ambitionerne er fine, men vi skal ikke have fokus på michelinstjerner. Vi skal være kritiske over for råvarerne, have kærlighed til maden, skabe glade gæster, have glæde i køkkenet og lave ukompliceret mad«, siger Søren Westh.

Anmelder er skeptisk

Rasmus Palsgård, der er madanmelder på magasinet Gastro og driver sitet feinschmeckeren.dk, er også skeptisk over for eventuelle michelinstjerner.

»Mig bekendt er det ikke set før, at et skib har fået en michelinstjerne. Jeg tror måske ikke, at det ligger lige for, at Michelin tester en færge. De har rigeligt at se til i forvejen«, siger han.