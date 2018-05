Plante fra dinosaurernes tid har nu fået et flottere hjem I Kew Gardens vest for London er drivhuset Temperate House genåbnet efter fem års kostbar renovering.

En storslået samling på 10.000 planter fra hele verden kommer nu fuldt ud til deres ret i det, der betegnes som verdens største drivhus i viktoriansk stil. Man finder de mange planter i Kew Gardens vest for London, der er en samling af drivhus, hvoraf et de mest berømte er Temperate House.

Dette drivhus har været lukket for publikum i fem år på grund af en omfattende renovering, der har kostet 41 millioner pund (340 millioner kroner).





De oprindelige mekanismer er bevaret, men nu udført i mere holdbare materialer. Foto: Gareth Gardner

Formålet med renoveringen var at genskabe det klassiske viktorianske udseende med moderne materialer. Avisen The Guardian skriver, at 10.000 ruder er udskiftet, og 69.000 større og mindre dele af metal og træ er enten udskiftet eller renoveret. Det hele krævede stilladser, der i samlet længde kunne mål sig med motorvejen M25, der går hele vejen rundt om London.

10.000 planter måtte placeres i andre drivhuse under arbejdet. De er nu flyttet tilbage og har tilsyneladende overlevet det omskiftelige liv i byggeperioden.

Den sjældne plante encephalartos woodii er en af attraktionerne. Foto: RGB Kew

Kew Gardens rummer planter, der er uddøde ude i det virkelige liv. Det gælder f.eks. encephalartos woodii, der voksede frit, da dinosaurerne levede på Jorden, skriver The Guardian. Andre planter i Temperate House er også så sjældne, at de kun findes her.

Nu kommer der mere lys ind i drivhuset end før. Nogle træer og planter var så høje, at de skrabede mod taget og holdt dagslyset ude. De er beskåret eller fjernet, og det har givet bedre forhold for mange planter.

Temperate House blev tegnet af Decimus Burton i 1860, men det tog flere årtier at få byggeriet gjort færdigt. Omkostningerne steg i byggeperioden, og på grund af pengemangel blev det nødvendigt at anvende billige materialer. Det er en af årsagerne til, at det har været nødvendigt at iværksætte en storstilet renovering af bygningen.

Tv-stjernen David Attenborough er en begejstret gæst i drivhuset. Foto: RGB Kew

Tv-eventyreren David Attenborough beskriver resultatet efter renoveringen således over for The Guardian:

»Åndeløst smukt«.

District Line-undergrundsbanen kører på omkring en halv time fra Londons centrum til Kew Gardens.

10.000 glasplader er udskiftet eller renoveret. Foto: Gareth Gardner





Byggeriet af Temperate House begyndte i 1860 og strakte sig over årtier. Foto: Gareth Gardner





Nogle af de høje planter, der før skyggede for sollyset, er nu fjernet eller beskåret. Foto: Gareth Gardner