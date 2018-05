Nu går SAS på vingerne med hurtigt wi-fi SAS har i flere år haft et skiftende udbud af wi-fi i deres fly. Nu bliver et nyt system indføre på europæiske flyvninger.

SAS er nu med i gruppen af flyselskaber, der for alvor tilbyder wi-fi under flyvningen. Gennem de seneste 6-7 år har SAS haft forskellige former for wi-fi i deres fly, men det er først nu, at der kommer en storstilet satsning med wi-fi. Målet er, at det skal indføres på alle flyvninger i Europa.

Andre flyselskaber med wi-fi Norwegian: Wi-fi findes på de fleste flyvninger i Europa. Gratis. Lufthansa: Tilbyder wi-fi på både lange og korte ruter, men oplyser ikke, hvilke det drejer sig om. Pris 3-12 euro (22-90 kroner).

British Airways: Er i færd med at indføre wi-fi, men oplyser ikke, hvilke flyvninger, det gælder. Pris: fra 4,95 pund (ca. 40 kroner). Finnair: På Airbus A350 til og fra Asien: 1 time gratis, herefter 3-20 euro (22-150 kroner). EasyJet og Ryanair har ikke wi-fi i deres fly.

Vis mere

SAS har taget hul på udrulningen af det nye wi-fi-system, som de selv betegner som 'højhastigheds'. De første fly har allerede fået wi-fi installeret, og i september vil der være wi-fi i 43 fly. SAS skal dog frem til 2020, før indførelsen af systemet er komplet, når det gælder kortdistancefly. SAS har i alt 158 fly.

»Når vi nu indfører wi-fi, skyldes det, at vi lytter til vores kunder, deres behov og ønsker. De vil udnytte tiden om bord i flyet både produktivt og fornøjeligt. De vil sende og modtage emails og surfe på nettet og se film«, siger Therese Lorenius, vice president product & services i SAS, på et pressemøde i Københavns Lufthavn.



Hos SAS koster den nye wi-fi-adgang 39 kroner per flyvning. Det er gratis på SAS Plus, som er selskabets businessklasse og for kunder med Guld- og Diamantkort.

Det er endnu ikke afklaret, om SAS også vil indføre det nye wi-fi på selskabets langdistancefly.

»Vi får nye Airbus A350-fly fra 2019, og så vil vi vurdere mulighederne for at få dette wi-fi-system i flyene«, siger Therese Lorenius.

Hun siger også, at det først er nu, at selskabet har fundet en tilfredsstillende løsning for wi-fi om bord. For 6-7 år siden tilbød SAS forskellige løsninger med wi-fi, men ingen af dem var holdbare.

Amerikansk løsning

Det er det amerikanske selskab Viasat Inc., der leverer SAS’ wi-fi-løsning. Selskabet har intet at gøre med det Viasat, der leverer tv-programmer i Danmark.

Viasat Inc. kom på markedet med systemet allerede i 2013, men holdt sig de første år til flyselskaber i USA:

»Vi har solgt vores system til Jetblue, American Airlines og Virgin i USA, Qantas fra Australien og El Al fra Israel«, siger Don Buchman, general manager i Viasat Inc.



Vil alle passagerer opleve samme hastighed på internettet?

»Ja, det gør ingen forskel, om du er den første, der logger på, eller om du er nummer 160 i flyet, der gør det. Vi ser på mange flyvninger i USA, at der er flere apparater, der er i brug end der er passagerer. Og det skader ikke hastigheden«, siger Don Buchman.

Hos SAS kan hver passager kun logge på med ét apparat ad gangen. Hvis man har brug for at være online med både en telefon og en computer, må man købe sig ekstra adgang. I USA er der selskaber,der har valgt at lade passagererne logge på flere apparater ad gangen uden at tage penge for det.

»Det blander vi os ikke i. Det er noget, hvert enkelt selskab afgør«, siger Don Buchmann.

Surf under start og landing

Politiken har været på en kort flyvetur fra København i et Airbus A321 fra SAS, der har det nye wi-fi installeret.

Når man flyver med SAS fra Københavns Lufthavn kan man bruge wi-fi under hele flyvningen, også under start og landing. I andre lufthavne kan der være begrænsninger, så man ikke kan gå på nettet under start og landing.

Vi testede systemet ved at sende et foto 2,5 MB på mail via både telefon og bærbare computer. Det tog mellem 30-50 sekunder at vedhæfte billedet og få det afsendt. Åbning af hjemmesider som politiken.dk og andre med mange billeder foregik helt uden forsinkelse.

Norwegian har siden 2011 tilbudt gratis wi-fi på de fleste flyvninger i Europa, men det er en langsommere forbindelse, hvor hastigheden varierer alt efter, hvor mange der er logget på ad gangen.