Norwegian vinder retssag om retten til at flyve til USA Amerikanske fagforeninger anlagde sagen, fordi de mener, at Norwegian undergraver amerikanske arbejderes rettigheder.

Det norske flyselskab Norwegian har nu fået en amerikansk domstols ord for, at selskabet overholder gældende regler i USA, og at der ikke er grund til at forbyde Norwegian i at flyve mellem Europa og USA.

Den afgørelse faldt i fredags, og dermed fik amerikanske fagforeninger ikke medhold i deres påstand om, at Norwegian er et 'bekvemmelighedsselskab', der prøver at undergrave gældende amerikansk lov. Det skriver avisen USA Today.

Norwegian glæder sig over dommen, der blev truffet af tre dommere i Circuit Court of Appeals i Washington, D.C.

»Det er en sejr for forbrugerne på begge sider af Atlanten«, siger Anders Lindstrom, en talsmand for Norwegian, som allerede har adskillige ruter mellem Europa og USA.

Klage over hovedkvarter i Irland

De amerikanske fagforeninger har klaget over, at Norwegian Air International holder til i Irland, og de mener, at Norwegian derfor ikke betaler deres ansatte efter amerikansk tarif. De mener ikke, at sagen er slut:

»Vi vil arbejde sammen med politikerne for at sikre, at udenlandske selskaber opfylder amerikanske handelsaftaler«, siger flykaptajn Tim Canoll, leder af fagforeningen Air Line Pilots Association.

Norwegian har ruter fra Irland og Skotland til mindre lufthavne i det nordlige USA. Disse lufthavne kan være billigere for Norwegian at benytte end de store lufthavne i New York og Washington, D.C., men alligevel har Norwegian varslet nedskæringer af trafikken på nogle af disse ruter. Det gælder især ruten fra Edinburgh i Skotland, hvor der er indført forhøjede lufthavnsafgifter.

»Det har dæmpet efterspørgslen på denne rute, især i vinterperioden«, har Norwegian sagt til avisen The Scotsman. Men på andre af de transatlantiske ruter går det tilsyneladende godt for Norwegian. Derfor er der hen om sommeren øget kapacitet fra ruterne fra Dublin og Shannon i Irland til USA.

»Afgørelsen får ingen praktisk betydning for os. Vi vil fortsætte med at tilbyde billige billetter frem og tilbage over Atlanten, som betyder, at flere har råd til at rejse, og at der skabes stadig flere job i turismeerhvervene herhjemme«, siger Andreas Hjørnholm, kommunikationschef i Norwegian i Danmark.

Norwegians fremtid som selvstændigt flyselskab er for tiden uafklaret. IAG-selskabet, der ejer British Airways, har købt en mindre aktiepost i Norwegian og har givet bud på en egentlig overtagelse af Norwegian. Det har Norwegian afvist, da de mente, at IAG's bud var for lavt.