Pilot suget halvvejs ud af vindue på kinesisk fly Tredje uheld med flyvinduer rammer fly på vej til Lhasa i Tibet.

Sichuan Airlines 3U8633 havde kun fløjet en lille halv time på ruten mellem kinesiske Chongqing og Lhasa i Tibet mandag morgen, da der lød et øresønderrivende brag i cockpittet.

Højre forrude på flyet var væk.

Det skriver en række internationale medier.

Herefter var alt kaos. Trykket og temperaturen faldt, flyet rystede og værst af alt: andenpiloten hang halvvejs ud af hullet var vinduet skulle have siddet, fortæller chefpiloten Liu Chuanjian til Chengdu Economic Daily.



»Alt i cockpittet sejlede rundt i luften. Det meste af vores udstyr var ude af funktion og jeg kunne ikke høre radioen. Flyet rystedet så meget, at jeg ikke kunne aflæse måleudstyret«, lyder det.

Det lykkedes Liu Chuanjian at nødlande flyet i Chengdu i Kina, hvor det blev konstateret, at andenpiloten, der bar sikkerhedssele, da uheldet indtræf, helt utroligt var sluppet med hudafskrabninger og et forstuvet håndled. Også et medlem af kabinepersonalet kom lettere til skade, mens de 119 passagerer slap med skrækken.

Sker ekstremt sjældent

Men hvordan kan det egentlig ske, at et vindue i cockpittet pludselig bare falder ud, mens et fly befinder sig i næsten 10 kilometers højde?

Ifølge Paul Hulme Harrison, der er talsmand for Ingeniørforeningens Flyvetekniske Selskab, sker det ekstremt sjældent. Han kan ikke sige noget om årsagen til det konkrete uheld hos Sichuan Airlines, men har har hørt om det før.

»Flyvinduer er bygget til at tåle meget. Flokke af gæs eller haglbyger med 600 kilometer i tiden«, siger Paul Hulme Harrison.

Han fortæller, at flyproducenternes vedligeholdelseshåndbog meget nøjagtigt forklarer, hvordan eksempelvis flyruder skal behandles og efterses.

»Men et eller andet sted er kæden jo knækket, når resultatet er at ruden faldt ud«, siger han.

Heller ikke hos Havarikommissionen herhjemme kender man til lignende tilfælde - bortset fra et tilbage i 1990, hvor en rude var blevet monteret med for små skruer, fortæller havariundersøger Anders Kristensen.

»Flyruder falder ikke bare ud«, som han siger.

Andre lignende uheld

Nu skal det undersøges af de relevante myndigheder, hvad der forårsagede, at en rude faldt ud hos Sichuan Airlines' afgang mellem Chonqing og Lhasa.

Uheldet kommer efter at amerikanske Southwest Airlines har oplevet to episoder med ødelagte ruder inden for de seneste to måneder.

I april ødelagde en motordel en vindue, hvor en kvinde blev suget halvvejs ud. Hun døde efterfølgende af sine kvæstelser.

I starten af maj måtte et andet fly fra selskabet nødlande efter et passagervindue var gået i stykker. Årsagen skal nu findes. Ifølge New York Times blev vinduet efterset i april.



SAS, der har fire styks Airbus A319 i sin flåde, har ingen kommentarer til gårsdagens hændelse, mens det fra Dansk Pilotforening lyder, at man aldrig spekulerer i ulykker og altid afventer en havarikomissions konklusion.