'Hela Sveriges flygbolag' er gået konkurs Svenske Nextjet har standset alle betalinger og indgivet konkursbegæring.

De kaldte sig for 'Hela Sveriges flygbolag'. Og fløj med 200 afgange om ugen til 20 destinationer i både Sverige, Norge og Finland.

Men nu er det regionale svenske flyselskab Nextjet gået konkurs. Det skriver flybranchesitet check-in.dk.

Nextjet åbnede for flyvninger i 2002 med fokus på indenrigstrafik i Mellem- og Nordsverige. Men nu er det altså slut, lyder det fra administrerende direktør Magnus Ivarsson i en pressemeddelelse.

»Det er dybt beklageligt, at bestyrelsen har været tvunget til at tage denne beslutning. Specielt for vores passagerer, som rammes direkte af dette og for vort personale, men også for vores leverandører og samarbejdspartnere«.

Også fløjet til og fra København

Ifølge check-in.dk har et andet svensk regionalt flyselskab, BRA, allerede set sig lun på at overtage Nextjets ruter fra henholdsvis Stockholm og Göteborg.

Der er også forlydender om, at andre selskaber står på spring for at videreføre Nextjets ruter.

Nextjet har tidligere også fløjet fra to destinationer til Københavns Lufthavn.



Den europæiske flybranche oplever regelmæssigt konkurser. Senest var det østrigske Niki i december 2017 samt Air Berlin i august samme år.

Tilbage i 2012 måtte blandt andre svenske Skyways Express, danske Cimber Sterling, Spanair, ungarske Málev og tyske Cirrus Airlines lukke.