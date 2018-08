Oplev Cataloniens unikke saltbjerg Cardona er en lille by i det nordlige Catalonien, hvis eksistens bygger på et saltbjerg. Siden forhistorisk tid har befolkningen hentet salt til mad og konservering. Og i 1900-tallet har tusindvis af mænd arbejdet med at bryde salt til fremstilling af krudt. I dag er minen åben for turister ligesom byens middelalderborg, der er indrettet til hotel med formidabel udsigt.

»Klik-klak, klik-klak« lyder det inde fra en af de andre underjordiske minegange. Lidt uhyggeligt, for vores lille gruppe skulle angiveligt være de eneste i saltminen netop nu. En gæst fra i går, der er faret vild? Eller et genfærd efter en af de minearbejdere, der er døde hernede?



Vi befinder os inde i saltbjerget Montaña del Sal i byen Cardona i den nordlige del af den spanske delstat Catalonien, og vores guide, Carmen, ler ad mig, for det er jo bare saltvand, der drypper. Når det lyder så højt, er det, fordi den tilstødende minegang åbner sig i et mere højloftet rum, der giver resonans.

Rejsedeklaration

Politikens rejse og ophold var delvis betalt af Den Spanske Stats Turistkontor, Paradores og Vueling. Ingen af selskaberne har haft indflydelse på artiklens indhold.

Når saltvandet drypper, aflejres saltet i smukke stalaktitter ligesom i en drypstenshule. Nogle steder er det kridhvidt, så det føles som at gå i gangene på et isslot. Andre steder har det nuancer af gult og rødt. Det er jern i klippen, der giver de røde farver, og i loftet ligger de forskellige lag i de smukkeste stribede formationer.

Foto: Karin Møller-Olsen og Astrid Hjorth Nogle steder er saltet helt hvidt, og minen opleves som et slot af is. Andre steder ligger farvede saltlag i smukke striber i loftet.

Nogle steder er saltet helt hvidt, og minen opleves som et slot af is. Andre steder ligger farvede saltlag i smukke striber i loftet. Foto: Karin Møller-Olsen og Astrid Hjorth

Minen har ikke været i brug siden 1990'erne, men i mere end 60 år har minearbejdere brudt salt til fremstilling af salpeter, der anvendes til gødning og til krudt. Og de har nok ikke haft samme blik for saltets skønhed som vi. Det har været stenhårdt arbejde i snævre minegange ned til 1.300 meters dybde.

Carmen fortæller, at der er sprængt 300 kilometer minegange i forskellige dybder. Og som i andre miner har arbejderne haft kanariefugle med i bur. Fuglene fungerer som detektorer for udslip af giftige gasser, som de er mere følsomme over for end mennesker.

Sådan kommer du til Cardona

Transport: Fra København til Barcelona tager det knap tre timer. Tag herfra metroen til Barcelona Norte, hvorfra der er to daglige busafgange til Andorra med stop ved paradoren i Cardona. Det tager ca. to timer. Vil man besøge andre steder i området, er det en god idé at leje en bil. Overnatning: En parador er et spansk statsejet hotel, der udmærker sig ved pæn, men ikke ubetalelig standard og flot beliggenhed. Den første parador blev indviet i 1928, og i dag findes der mere end 90 paradorer spredt over hele landet. Nogle er nybyggede, mens godt halvdelen er indrettet i gamle slotte, fæstninger og klostre. Parador de Cardona er blevet ikon for denne type parador. Her starter prisen ved 1.000 kr. for et dobbeltværelse med morgenmad. Både for gæster og for andre besøgende er der daglige rundvisninger i Parador de Cardona. Dog ikke mandage. www.parador.es/es/paradores/parador-de-cardona Om Saltbjerget: Montaña del Sal er Europas største og var kilde til stor rigdom i middelalderen. Fra 1929 til 1993 havde byen også pæne indtægter fra minedrift, da der blev brudt kaliumklorid til fremstilling af salpeter, som anvendes til gødning og krudt. Minen kaldes Mina Nieves de Cardona, Cardonas snemine, fordi meget af saltet er kridhvidt. Der er guidede rundvisninger i minen, hvor man også kan besøge et saltmuseum.

http://cardonaturisme.cat/en/ Vis mere

»Når fuglene holdt op med at synge, var minearbejderne klar over, at den var gal, og så var det med at komme ud af minen i en fart«, fortæller Carmen.

Alligevel er mindst 80 mænd omkommet under arbejdet i minen.

I dag er det blot 500 meter af de gamle minegange, der er åbne for turister. Men det er tilstrækkeligt til både at oparbejde en betydelig saltsmag i munden og ubehag ved tanken om at fare vild. Godt, at Carmen er med.

Toppen af isbjerget

Oplevelsen begyndte, allerede før vi kom ind i minen. Med en firehjulstrækker blev vi kørt ned på det plateau, hvor indgangen til minen ligger, og hvorfra saltet blev transporteret ud. En sti fører hen mod mineindgangen, hvor det lyse bjerg rejser sig som en gigantisk rokokoparyk med de smukkeste striber i blålighvidt, svagt rosa og lysegråt salt.

Foto: Karin Møller-Olsen og Astrid Hjorth Saltaflejringerne i Cardona er skubbet op i et 120 meter højt bjerg, men størstedelen af saltet ligger nedenunder indgangen til minen i mere end 1 kilometers dybde.

Saltaflejringerne i Cardona er skubbet op i et 120 meter højt bjerg, men størstedelen af saltet ligger nedenunder indgangen til minen i mere end 1 kilometers dybde. Foto: Karin Møller-Olsen og Astrid Hjorth

Carmen forklarer, hvordan saltbjerget er dannet for millioner af år siden. Engang var området oversvømmet af hav. Så fordampede vandet, og saltet blev aflejret i store depoter i og under den gamle havbund. Senere er saltbjerget skubbet op, antagelig på grund af sammenstød af tektoniske plader, så det rejser sig i en 120 meter høj top.

»Men det, vi ser af bjerget, er bare som toppen af et isbjerg. Nedenunder er der næsten to kilometer saltbjerg. Det gør Montaña del Sal til Europas største saltbjerg – og verdens smukkeste«, erklærer Carmen.

Uden at have set andre saltbjerge kan det være vanskeligt at forholde sig til den sidste del af udsagnet. Måske er det ikke vigtigt. For flot er det. Både ude og inde. Og så har det haft afgørende betydning for, at Cardona overhovedet findes.

Før dybfryserens tid har salt haft kolossal værdi som konserveringsmiddel af fisk og kød, og i middelalderen blev salt brugt som betalingsmiddel. Derfor blev indbyggerne i den lille by tildelt en vis mængde salt.

Foto: Karin Møller-Olsen og Astrid Hjorth Salt havde en kolossal værdi som både konserverings- og betalingsmiddel.

Salt havde en kolossal værdi som både konserverings- og betalingsmiddel. Foto: Karin Møller-Olsen og Astrid Hjorth

På det tidspunkt var der kun interesse for det salt, der kendes som natriumklorid eller almindeligt kogesalt. Det var først i 1920'erne, man opdagede de store muligheder i saltarten kaliumklorid, som satte gang i egentlig minedrift.

I sidste del af 1900-tallet var der stor aktivitet i og omkring minen, og Cardona havde 10.000 indbyggere. Men i 1990'erne var det ikke længere rentabelt at bryde salt fra bjerget, og minen lukkede.

Foto: Karin Møller-Olsen og Astrid Hjorth Paco er 92 år og har boet hele sit liv i Cardona. Han arbejdede som tekniker i saltminen til den lukkede i 1993. Politiken møder ham på sin spadseretur i byen inden familiens traditionelle søndagsfrokost. Paco fortæller, hvordan byens indbyggere er halveret til under 5.000 efter lukningen af minen, og mange er flyttet til Barcelona eller en anden større by.

Paco er 92 år og har boet hele sit liv i Cardona. Han arbejdede som tekniker i saltminen til den lukkede i 1993. Politiken møder ham på sin spadseretur i byen inden familiens traditionelle søndagsfrokost. Paco fortæller, hvordan byens indbyggere er halveret til under 5.000 efter lukningen af minen, og mange er flyttet til Barcelona eller en anden større by. Foto: Karin Møller-Olsen og Astrid Hjorth

I dag er indbyggertallet halveret. Alligevel kan man sige, at livet i Cardona stadig bygger på saltbjerget. Nu på grund af de turister, som saltbjerget og middelalderborgen trækker til byen.