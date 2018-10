Hawaii: Flyv med helikopter hen over Kauai — en af verdens smukkeste øer

Preston Myers kender hver en grøn bakkekam, hver en knudret kløft og hver en skjult strand på Kauai. Men spørger du ham, hvor det er bedst at surfe eller vandre, så bliver han dig svar skyldig.

For som en af Hawaiis mest rutinerede helikopterpiloter har han aldrig været den jordnære type – i stedet har han beundret den grønne ø fra oven. Som ejer af Safari Helicopters har han i over 20 år fløjet turister rundt over Kauai omkring 40.000 gange.

Fakta om Kauai

1.456 km2 stor – nogenlunde samme størrelse som Lolland.

Den ældste af Hawaiis hovedøer Kaldes også The Garden Island, fordi der er så grønt Indbyggertal: 67.000 Vulkanen Weiapale’ale på midten af øen er et af klodens vådeste steder – der falder i gennemsnit 11.500 mm regn om året Den sydlige del af Kauai er for det meste mere tør end den nordlige del, der til gengæld har mere dramatisk natur Temperaturen varierer ikke meget og ligger typisk på omkring 26-28 grader året rundt. Vis mere

Han kender øen så godt, at han ved præcis, hvornår der kommer turbulens, så når han flyver over en bestemt højderyg, plejer han at drille passagererne og sige, at Hawaiis guder bor i kløften og gerne vil hilse på – og som på kommando begynder helikopteren at hoppe og danse i luften, som var det guddommelig indgriben, og passagererne hviner lidt og griner. Den slags elsker Preston Myers.

Et must på Kauai

»At besøge Kauai uden at tage på en helikoptertur er lidt ligesom at besøge Det Sixtinske Kapel uden at kigge op«.

Sådan står der i den populære ’The Ultimate Guidebook to Kauai’, som er lidt af en bibel for rejsende til øen, og der er noget om snakken, Helikopterture er en af de mest spektakulære måder at opleve ellers ufremkommelige egne på den vilde og frodige ø på, som den rå og smukke Na Pali-kyst og Waiapeale’ale-vulkanen, der er et af verdens vådeste områder. Og selv ikke de skyhøje priser afholder turisterne fra at flokkes til. Men sådan var det ikke, da Preston Myers kom til Kauai i 1984.

»Dengang var en helikoptertur lidt ligesom at tage en bus – man blev bare fragtet hen over øen«, siger han.

Han satte sig derfor for at give folk en dybere oplevelse.

Det lå ellers ikke i kortene, at Preston Myers skulle være med til at forme Hawaiis flightseeing-branche, for oprindeligt ville han være jagerpilot, men det satte en sinusblokering en stopper for. I stedet fløj han helikopter for det amerikanske militær under Vietnamkrigen uden at komme i ildkamp, men til gengæld blev han skudt ned nogle år senere i Laos, hvor han fløj undercover-missioner for CIA og skulle hente en gruppe specialister, der fjernede landminer. De blev overrasket af en gruppe lokale militser, der skød på dem med AK-47’ere, og de ramte en olieledning, der fik helikopteren til at styrtdykke. Heldigvis kom ingen til skade. Men da han fik tilbudt et noget mindre dramatisk job på Kauai med at flyve turister rundt over øen, takkede han ja og faldt pladask for det vilde landskab.

»Det er verdens smukkeste ø«, siger han med overbevisning i stemmen.

Pioner i branchen – også musikalsk

Preston Myers sugede til sig i den nye branche og opdagede, at han havde talent for det.

»De fleste helikopterpiloter er ekstremt indadvendte, fordi de har nok at gøre med at holde øje med potentielle farer. Men jeg elsker at snakke med passagererne«, siger han.

Efter at have fløjet et par år for andre selskaber så han en mulighed for at gøre tingene anderledes og grundlagde Safari Helicopters i 1985. Som et af de første firmaer installerede han tovejskommunikation, så passagererne kunne snakke med piloten under turen og stille spørgsmål, og monterede videokameraer på helikopterne, så de besøgende kunne få et varigt minde om turen med hjem. Han købte også mere luksuriøse helikoptere med større vinduer.

»Hemmeligheden bag en god helikoptertur er, at jeg ikke bare er pilot – jeg bruger helikopteren som underholdning, og det er min måde at præsentere Kauai på«, siger Preston Meyers.

En af hans store åbenbaringer kom ved et tilfælde. Det var almindeligt at bruge baggrundsmusik for at overdøve rotorens tjokken, men en dag havde en kollega ved en fejl glemt et kassettebånd med klassisk musik i cockpittet og Preston Myers satte det på. Netop som han fløj ind i Waimea Canyons regnbuefarvede kløft, begyndte Beethovens 9. symfoni tilfældigvis at spille, og det overvældede passagererne i en sådan grad, at de spontant begyndte at klappe, som dirigerede han et symfoniorkester.



»Da vidste jeg, at jeg havde fat i noget«, siger han.

Gennem de følgende ti år perfektionerede han lydbilledet, så musikken bevæger sig i crescendo og decresendo afhængig af, hvor dramatisk naturen er fra vinduet.

»Musikken giver dig et følelsesmæssigt indtryk af landskabet«, siger han.

Foto: Sole Bugge Møller Regnvejrsdage nogle af Preston Meyers yndlingstidspunkter at flyve helikopter på, fordi vandet tonser ned ad bjergskråningerne. »Vi ser ofte regnbuer og i stedet for at se fem vandfald ser vi hundredvis«, siger han.

Spielberg og Enya

Det oplever vi selv på vores helikoptertur lidt senere. Da vi lettere vaklende løfter os fra jorden, begynder tonerne fra ’Indiana Jones’ at tone gennem vores høretelefoner og giver en kriblende følelse af, at vi er på vej på eventyr. Vi flyver over et loddent højdedrag så grønt, at det næsten skærer i øjnene, og helikopteren vrider sig ind i en smal slugt, hvor vandfaldene pibler frem, som var der gået læk i undergrunden.

»De her vandfald kan man kun se fra en helikopter, for de ligger på privat land,« fortæller vores pilot Brian over den knitrende radioforbindelse.

Han sætter helikopteren ned på, hvad der ligner en tallerken af en bakketop, og kort efter står vi og misser med øjnene ind i en orange og grøn kløft. Landejeren Keith Robinson, som også ejer den ’hemmelige’ ø Ni’ihau, dukker op iført cowboybukser og denimskjorte, hvor svedpletterne er begyndt at lave mønstre på ryggen. Keith Robinson fortæller, at en scene i den første ’Jurassic Park’-film blev optaget netop der, hvor vi er landet.