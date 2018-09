Her får du østrigsk skiidyl, lækker mad og helt stille nætter Den østrigske skisportsby Oberlech ligger for sig selv oppe på et bjergplateau og fylder ikke meget i landskabet. Det gør skiterrænet rundt om byen til gengæld, for det er Østrigs største, og næsten alle byens hoteller ligger ud til pisten. Husk ordentlige støvler, for man ankommer med svævebanen nede fra dalen til den bilfrie by og traver det sidste stykke til fods.

»Jeg tror, at jeg har fået de forkerte sko på«.

Den unge kvinde ser skiftevis ned på sine elegante højhælede støvler og ud gennem svævebanens vinduer, hvor den sneindpakkede lilleby kommer til syne på bjergplateauet i 1.660 meters højde.

»Også mig«, sukker veninden, hvis sandfarvede ruskindssnøresko ville gøre sig storartet i Paris. Om lidt vil de imidlertid være dyngvåde, når kvinderne har forladt svævebanen for at vandre gennem sneen til deres hotel i Oberlech i delstaten Vorarlberg i Østrig.

Byen er nemlig bilfri vinteren igennem, så ingen bruger tid på snerydning. Støvler, der går op om anklerne og har profilerede såler, er således det eneste rigtige, når man ferierer i Oberlech, der residerer på en slags bjergetage oppe over den større by Lech nede ved floden af samme navn.

Foto: Susser Feit Med beliggenheden oppe på bjergsiden har mange hoteller i det lille samfund et vidunderligt blik til de rå bjergformationer rundt omkring byen.

Hele vinteren binder gondolen de to samfund sammen. Det er den, som børnene hopper på om morgenen, når de skal i skole nede i dalen. Og den, man bruger, når der skal besøges venner, eller man skal til tandlægen.



Vintergæster i bil ankommer oftest fra øst ad hovedvejen gennem bjergene fra den blandt danskere meget populære skiby St. Anton.

Sådan kommer du til Oberlech Transport: Oberlech (1.660 m.o.h.) ligger i delstaten Vorarlberg, Østrig. Swiss flyver direkte til Zürich (2 timer videre i bil). Austrian, Lufthansa m.fl. flyver til Innsbruck med et skift. (1,5 timer videre i bil). Lufthavnstransfer arrangeres med hotel eller turistbureau. www.lech-zuers.at. I egen bil kører man til Lech og parkerer ved Oberlech Banen. Ophold: Oberlech har mange firestjernede, et par femstjernede og enkelte små hoteller. De fleste er ski-in-ski-out. Skiløb: Østrigs største samlede terræn med 97 lifter, 305 km pister og 200 km offpiste, 30 km langrend og 50 km vintervandring. Sæson: december til ultimo april. www.lechzurs.com Vis mere

Ved kabineliften Bergbahn Oberlech på hovedgaden siger man farvel til sin bil, der køres i p-huset. Det er også her, man bliver sat af, hvis man har bestilt transfer fra lufthavnen.

Foto: Susser Feit Sneen ligger i gode vintre højt i det lille samfund, og oftest varer sæsonen langt ind i april. Endda med en høj andel af soldage, så husk solcreme.

Og så bliver det ellers nemt: Kufferter og skiudstyr afleveres til effektive hjælpere, der fragter alt op med banen og videre til hotellet. Således befriet for sin oppakning går man om bord i liften og tager den smukke svævetur op langs bjergsiden, inden man bliver lukket ud for at gå det sidste stykke gennem den knirkende sne.

3 gode alpehytter En af fornøjelserne ved skiløbet er noget koldt at drikke i en liggestol i solen eller varm kakao indendørs i en hyggelig hytte, når det er koldt. Her er tre gode bud oppe i terrænet. 1. Rudalpe. Serverer områdets lækreste varme chokolade med friskpisket fløde. Man udvælger selv sin krydrede chokoladeblok fra det hippe økochokofirma Zotter og rører den op i varm mælk. 2. Kriegeralpe. Hyggeligt med jagttrofæer og ternede gardiner. Lækker mad – hytten hører under gourmethotellet Burg – f.eks. asparges, vildt og andet delikat i de respektive sæsoner. 3. Balmalp. Ligger ved toppen af Zugerberg-liften og har masser af sol, også sent på dagen. Her mødes de hippe til afterskiing ud på aftenen. Man kan nemlig stå på ski uden brug af lifter helt ned til Oberlech og videre ned i dalen heroppefra. Vis mere

De underjordiske tunneler

Takket være et sindrigt system af gange under hele Oberlech er kufferten ofte fremme på hotellet, før man selv er det. Tidligere blev der brugt snescootere til at køre bagagen fra liften og ud til hotellerne, men det medførte en slem larm, der gik ud over den eksklusive stemning.

Hvordan løser vi det, spurgte værten på Burg Hotel, Gerhard Lucien, sig selv. Han fik den idé at grave gange i klippegrunden fra bjergbanen og ud til samtlige hoteller. Et vildt dyrt og håbløst urealistisk forslag, mente hans hotelkolleger. Men Gerhard kæmpede i årevis og fik omsider overtalt alle til at sætte klippesprængningen i gang og endda dele omkostningerne.

Foto: Susser Feit Skigæsterne i Oberlech har fri bane til over 300 pistekilometer. Er man mere til freeride, er der et par hundrede km mere at tage af. Altid med lokalkendte guider for at undgå laviner.

Projektet var gennemført i 1997, snescooterne blev solgt, og i dag kan ingen undvære muldvarpenettet, der består af store metalrør med flad bund, så man fint kan gå oprejst og køre rundt dernede. Det er James Bond-agtigt med neonrør og sære skygger. Men er der snestorm, kan gæsterne også bruge systemet. Så finder man bare hotellets dør ned til undergrunden og går i tørvejr derhen, hvor man for eksempel skal spise middag, for alle hoteller er på rørnettet.

Gangene bruges til at holde serviceniveauet oppe og skåne byens stemningsfulde gader for trafik med råvarer, rengøringsmidler og andre leverancer til hotellerne. Alt hentes ved kabineliften eller busstationen ude for enden af skiterrænet, hvorfra det læsses på små eldrevne vogne, der miljøvenligt futter rundt nede i rørene og holder byen velforsynet hele vinteren.

Og når gæsterne skal hjem, efterlades kufferten i receptionen, hvorfra den usynlige servicehær fragter den gennem gangene til kabineliften og videre ned i dalen, hvor bagagen genforenes med sin ejer.

Nemt og svært

I Oberlech bliver man forkælet. Dels er der tyst om natten takket være fraværet af trafik, dels er skiløbet det rene frås: Fra hotellets skistald går man direkte ud til 305 pistekilometer. Skiområderne Oberlech, Lech, Zürs, Stuben, Warth, St. Anton og St. Christoph er nemlig for nylig med nye hightechlifter bundet sammen til ét stort område. Med 200 offpistekilometer oveni. Det giver området en placering på top-5-listen over de største sammenhængende skiterræner i verden.

Foto: Susser Feit Efter en flittig formiddag på ski er det ikke værst med frokost i lammeskindet på Hotel Goldener Bergs solterrasse.

Det er især variationen og de lange ture, der hitter. For eksempel skiruten Run of Fame, en 65 kilometer lang tur på tværs af området og retur. Man starter, hvor man vil, og pisterne er relativt nemme. Men der er 18.000 højdemeter i skiene, når dagen er gået, så sagen kræver lidt udholdenhed. Undervejs hædres skilegender som pioneren Hannes Schneider fra St. Anton og den østrigske Worldcup-mester Gertrud Gabl, der mistede livet i en lavine. Og også Renée Zellweger, der indspillede en Bridget Jones-film her. Turen går nemlig forbi Flexenbanens bjergstation, der viser en udstilling om alle de store navne fra ski- og underholdningsverdenen.

Lige omkring selve Oberlech er der mange brede blå boulevardpister, der dog skifter til rødt længere oppe i det åbne og træløse område under tinden Zuger Hochlicht på 2.377 meter. Et meget åbent landskab med stor afstand mellem pisterne, hvilket giver en luftig følelse af rigtig god plads. Mere krævende skiløb er der omkring minibyen Warth og på St. Anton-siden af bjergkammen, der har rigtig pænt med sorte pister, så man kan sagtens blive udfordret.

Velbekomme

Ud over skiløb og stilhed er Oberlech kendt for sit ambitiøse køkken. Køkkenchefen på Burg Vital Resort, Thorsten Probost, er en troldmand med krydderurter og puffer klart niveauet op, eftersom han er den højest rangerende kok i hele delstaten Vorarlberg. Og derfor sniger gæsterne fra de andre hoteller sig jævnligt ud fra halvpensionen og bestiller bord til en oplevelse hos Probost.